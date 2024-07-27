ABD'nin Olimpiyat takımını Beyonce tanıttı
Beyonce, 11 Ağustos'a kadar sürecek olan 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD adına yarışan sporcuları bir kliple tanıttı
2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninden hemen sonra Beyonce, önümüzdeki birkaç hafta boyunca ABD adına yarışacak sporcuları tanıtan bir klip yayınladı.
ABD bayrağının renkleri olan kırmızı, beyaz ve maviden oluşan kıyafetini mavi kovboy şapkası ve beyaz kovboy çizmeleriyle tamamlayan Beyonce, klipte ABD'li sporcuların isimlerini saydı.
Simone Biles, Sha'Carri Richardson, Noah Lyles, Caeleb Dressel, Katie Ledecky gibi ekibin birkaç üyesinin adını söyleyen Beyonce'nin klibinde, en son albümü 'Cowboy Carter'daki 'Ya Ya' şarkısı fonda çalıyordu.
Sporcuların görüntüleri ekranda belirirken Beyonce, Olimpiyat'ta ABD'yi temsil eden isimlere desteğini şu sözlerle gösterdi: Bu gurur ve bu sevinç mi? Bu takımda beni etkileyen şey bu. Beni bu takıma inandıran da bu. İşte bu yüzden önümüzdeki 16 gün içinde neler başaracaklarını görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
Beyonce, klipteki kostümüyle çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabında paylaştı.