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        Haberler Dünyadan ABD'nin Olimpiyat takımını Beyonce tanıttı - magazin haberleri

        ABD'nin Olimpiyat takımını Beyonce tanıttı

        Beyonce, 11 Ağustos'a kadar sürecek olan 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD adına yarışan sporcuları bir kliple tanıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 17:14 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:14
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        2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninden hemen sonra Beyonce, önümüzdeki birkaç hafta boyunca ABD adına yarışacak sporcuları tanıtan bir klip yayınladı.

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        ABD bayrağının renkleri olan kırmızı, beyaz ve maviden oluşan kıyafetini mavi kovboy şapkası ve beyaz kovboy çizmeleriyle tamamlayan Beyonce, klipte ABD'li sporcuların isimlerini saydı.

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        Simone Biles, Sha'Carri Richardson, Noah Lyles, Caeleb Dressel, Katie Ledecky gibi ekibin birkaç üyesinin adını söyleyen Beyonce'nin klibinde, en son albümü 'Cowboy Carter'daki 'Ya Ya' şarkısı fonda çalıyordu.

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        Sporcuların görüntüleri ekranda belirirken Beyonce, Olimpiyat'ta ABD'yi temsil eden isimlere desteğini şu sözlerle gösterdi: Bu gurur ve bu sevinç mi? Bu takımda beni etkileyen şey bu. Beni bu takıma inandıran da bu. İşte bu yüzden önümüzdeki 16 gün içinde neler başaracaklarını görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

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        Beyonce, klipteki kostümüyle çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabında paylaştı.

        #Beyonce
        #2024 paris olimpiyatları
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