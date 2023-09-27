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        Haberler Dünya ABD'nin Philadelphia kentinde birçok mağaza yağmalandı

        ABD'nin Philadelphia kentinde birçok mağaza yağmalandı

        ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde çoğunluğu gençlerden oluşan bir grup, şehir merkezindeki birçok mağazayı yağmaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:08 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:11
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        Philadelphia'da birçok mağaza yağmalandı
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        Philadelphia polisinden yapılan açıklamada, aralarında 18 yaşından küçüklerin bulunduğu bir grubun şehir merkezindeki teknoloji ürünlerinden giyime kadar çeşitli sektörlerden mağazaları yağmaladığı ve çıkan olaylarda bir güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

        Olaylara karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yağmalamanın 14 Ağustos'ta Eddie Irizarry'nin polis tarafından öldürülmesiyle bağlantılı olmadığı öne sürüldü.

        Irizarry, park halindeki aracının içinde otururken polis tarafından açılan 6 kurşunla yaşamını yitirmişti.

        Savcılar, Irizarry'i yakın mesafeden vuran polis memuru Mark Dial'e birinci dereceden cinayet başta olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltmişti.

        Yerel yargıç Wendy L. Pew, dün, Dial'in kendisini savunduğuna ve savcıların yönelttiği suçlamalarda yeterli kanıtın bulunmadığına hükmetmişti.

        * Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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