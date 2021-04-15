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ABD'nin Rusya ve Ukrayna geriliminin artması üzerine Karadeniz'e gemilerini göndermekten vazgeçtiği iddia edildi

ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin artması üzerine Karadeniz'e iki gemisini göndermekten vazgeçtiği iddia edildi.

ABD'nin Rusya ve Ukrayna geriliminin artması üzerine Karadeniz'e gemilerini göndermekten vazgeçtiği iddia edildi
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Ekim ayında İstanbul Boğazı'ndan geçen bir Amerikan gemisi

ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin artması üzerine Karadeniz'e iki gemisini göndermekten vazgeçtiği iddia edildi.

Reuters ve AFP haber ajansları, Türk yetkililere dayandırdıkları haberlerinde ABD'nin iki savaş gemisinin Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e gitmesinden vazgeçtiğini aktardı.

Türkiye'deki diplomatik kaynaklar 14 Nisan'da beklenen geçişin gerçekleşmediğini söylerken Anadolu Ajansı ise iki geçişin de iptal edildiğini açıkladı.

ABD'nin bu kararında Rusya'nın Ukrayna sınırına yoğun bir şekilde asker konuşlandırmasının etkili olduğu ifade edildi.

ABD ve NATO, Rusya'nın Ukrayna ve 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım çevresinde yoğun bir şekilde asker konumlandırmasından ötürü alarma geçmiş vaziyette.

Geçen hafta Türkiye, ABD'nin iki savaş gemisini Karadeniz'e göndereceğini açıklamış; Rusya ise bu gelişmeyi dostça olmayan bir tavır olarak nitelendirmişti.

Reuters'ın haberine göre Ankara'daki ABD Büyükelçiliği, Türk yetkililere geçişin iptal edilmesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu; ancak bir gerekçe göstermedi.

ABD'li yetkililer ise ilk haberin Türk yetkililer tarafından yanlış anlaşıldığını, gemilerin Karadeniz'e gideceğinin zaten kesinleşmemiş olduğunu aktardı.

ABD'li yetkililere göre olası bir geçiş için halihazırda izin almış olmak için Türkiye tarafına düzenli bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Biden ve Putin arasında telefon görüşmesi

Bu gelişmenin hemen öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuşmuş, bir zirve düzenlenmesi teklifinde bulunmuştu.

AFP haber ajansı, Rusya cephesinin bu gelişmeyi Ukrayna gerilimini yumuşatmak için ilk adımın ABD'nin attığı şeklinde yorumladığını aktardı.

AFP'ye konuşan Rusya parlamentosunun üst kanadındaki dış ilişkiler komitesinin başkanı Konstantin Kosachev, bu gelişmenin küresel düzeyde ileriye doğru önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bu teklifin değerlendirileceğini aktarırken Putin ise salı akşamı Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto ile telefonda görüştü.

Niinisto, yazılı açıklamasında görüşmenin Putin ve Biden arasında gerçekleşebilecek olası bir toplantı ile ilgili olduğunu aktardı.

Böylece 2018 yılında olduğu gibi iki ülkenin lideri arasında yine Finlandiya'da bir zirve düzenlenebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın doğusunda meydana gelen endişe verici gelişmelerin sona ermesi gerektiğini dile getirmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise salı günü Rusya'yı arayarak askerlerini sınıra göndermekten vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.

Biden ile Almanya Başbakanı Angela Merkel de Rusya'ya askerlerini geri çekme çağrısında bulundu.

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