ABD'nin San Francisco kentinde 250 araçlık konvoyla Ermenistan protesto edildi

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California'nın San Francisco kentinde, Ermenistan'ın eylül sonunda Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırılara ve ABD'de gerçekleştirdikleri asılsız propagandalara karşı farkındalık oluşturmak için yapılan eylemde Azerbaycan ve Türk Amerikan toplumu üyelerince 250 araçlık bir konvoy oluşturuldu.

Los Gatos şehrindeki Kuzey Kaliforniya Azerbaycan Kültür Merkezi önünde toplanarak ellerindeki pankartlarla fotoğraf çektiren araç sahipleri, konvoy halinde San Francisco şehri ve körfezini turladı.

Dev Türk ve Azerbaycan bayrakları ile pankartlarını araçlarında saatlerce taşıyan göstericiler, 200 kilometrelik bir sürüş gerçekleştirerek, Azerbaycan tarafının sesini Amerikalılara duyurmaya çalıştı.