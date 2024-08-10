Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendi | Dış Haberler

        ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendi

        Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı üsse aidiyeti bilinmeyen birden fazla kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 10:22 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'nin Suriye'deki üssüne drone saldırısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin Yarubiye beldesindeki ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üs, kamikaze İHA’larla hedef alındı.

        Hedef alınan üssün çevresinden duman yükseldiği bildirildi.

        Saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

        Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

        İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Doğum borçlanması erken emekli eder mi?
        Doğum borçlanması erken emekli eder mi?
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Dolu Dolu olimpiyat
        Dolu Dolu olimpiyat
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü
        İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler