ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına uğrayan İran'ın petrol gelirleri 9 yılda yüzde 92 eridi

AA

İran devlet televizyonunun haberine göre, Meclis'te milletvekillerine makro ekonomik verilerle ilgili sunum yapan Nobaht, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'ın enerji ticaretinden elde edilen gelirlere ilişkin bilgi verdi.

Nobaht, "Petrol ve gaz ihracatı daima inişli çıkışlı oldu. Öyle ki 2011 yılında, 119 milyar dolarlık ihracat oranımız geçen yıl 8,9 milyar dolara indi ancak ülke ekonomisini petrolden ayırmak ve ülkenin programlarını petrol gelirleri olmadan yönetmeye çabalıyoruz." dedi.

Buna göre, İran'ın petrol gelirleri 9 yılda yüzde 92 eridi.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle petrol ihracatının zarar gördüğünü aktaran Nobaht, cari yılın bütçesinde petrol gelirlerinin payının yüzde 10'a düşürüldüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme kararının ardından açıkladığı İran'a yönelik ambargolar, 7 Ağustos ve 5 Kasım 2018'de iki aşamayla devreye girmişti.

İran, yaptırımlar öncesinde birçoğu Asya ülkelerine olmak üzere günlük 2,8 milyon varil petrol ihracatı yapıyordu. İran hükümeti son 2 yıldır petrol ihracatına ilişkin verileri paylaşmıyor ancak son bir yıl içinde bu rakamın günlük 250 bin varilin de altına indiğine ilişkin bilgiler uluslararası medyada sıkça yer buluyor.