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ABD'nin Teksas eyaletinde tarihi kar fırtınası, milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı

ABD'nin Teksas eyaletinde, tarihi bir kar fırtınası yaşanıyor. Reuters haber ajansına göre, soğuk ve kar ile ilişkili olaylar edeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi elektrik kesintileri ile mücadele ediyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde tarihi kar fırtınası, milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Teksas'ta bir kişi panço ile soğuktan korunmaya çalışıyor

ABD'nin Teksas eyaletinde, tarihi bir kar fırtınası yaşanıyor. Reuters haber ajansına göre, soğuk ve kar ile ilişkili olaylar nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi elektrik kesintileri ile mücadele ediyor.

1.3 milyon kişinin elektriksiz olduğu Houston kentinde Belediye Başkanı Sylvester Turner, elektriği olan işletmelerden kapılarını ısınmak isteyen halka açmasını istedi.

Ülkenin bu bölümünü etkileyen soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada federal hükümetin acil müdahale kaynaklarını devreye sokmaya hazır olduğu kaydedildi.

- Reuters

Teksas'ın güneyinde yetkililer, gazla çalışan mangalların evlerde yakılmaması uyarısını yapıyor. Hastanelerde bu şekilde gaz zehirlenmesi geçiren kişilere müdahale edildiği bildiriliyor.

Kuzey kutbundan gelerek tüm ülkeyi etkisi alan soğuklar nedeniyle aşı programı da büyük sekteye uğramış durumda.

CNN'in haberine göre toplam 105 milyon Amerikalı ağır kış şartları altında yaşıyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, ülkenin yüzde 75'inin kar altında olduğunu açıkladı.

- Getty Images

Yine CNN'in meteoroloji biriminin verilerine göre, yalnızca geçen hafta 2 bin farklı sıcaklık rekoru kırıldı.

Dallas-Fort Worth'te 1903 yılından bu yana en soğuk gün yaşandı, sıcaklık eksi 17 dereceye kadar düştü.

Haber ajansları, evlerinin içinde battaniye ile oturan insanları, rast food restoranlarındaki yoğunluğu içeren görüntüler servis ediyor.

Kar fırtınasının Teksas'ı bu denli etkilemesinde, evlerin bu seviye bir soğukla baş edecek şekilde izole edilmemiş olmasının etkili olduğu da değerlendiriliyor.

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