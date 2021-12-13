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ABD'nin Teksas silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

HABERTURK.COM / Ajanslar

Harris County Şerif Ed Gonzalez, saldırının 18:40 civarında ve Houston'ın yaklaşık 25 mil batısında gerçekleştiğini ifade etti.

Gonzalez, Baytown'da bir mum ışığı seremonisi sırasında için yaklaşık 50 kişinin toplandığını saldırıya uğradıklarını belirtti. "Tam da balonları havaya saldıkları sırada araç geldi ve neredeyse tam o sırada kalabalığa ateş açtılar" dedi.

Gonzalez, yaralılardan birinin helikopterle hastaneye kaldırıldığını ve yaralılar arasında küçük bir çocuğun olduğunu da belirtti.

Silahlı saldırının çete bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.