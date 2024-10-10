ABD'nin Tokyo Büyükelçisi, Çin'e karşı 'NATO benzeri' bir ittifak kurulmasını önerdi

Emanuel, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için kaleme aldığı makalede, Çin'in ekonomik baskılarına "ortak bir duruşla karşı koymak için" kurulabilecek ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Hint-Pasifik bölgesinde çok taraflı güvenlik ortaklıklarını genişletmeye yönelik yaklaşımının etkili olduğunu ifade eden Emanuel, buna ek olarak alınacak ekonomik önlemlerle Çin'in baskılarına karşı konulabileceğini belirtti.

Emanuel, bu kapsamda kurulacak "NATO benzeri" bir ticaret ve savunma ittifakının gerekliliğine işaret ederek, benzer düşünen ülkelerin daha yakın çalışmasının önemini vurguladı.