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ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi İncirlik'e ulaştı

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) operasyonlarını destekleyen iki Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) ekibi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla Adana'ya geldi.

ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi İncirlik'e ulaştı
AA

ABD Ulaştırma Komutanlığı (USTRANSCOM), ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM) ve ABD Avrupa Hava Kuvvetleri (USAFE) koordinasyonunda 159 USAR personeli, 12 askeri çalışma köpeği ve yaklaşık 77 tonluk özel ekipmanı taşıyan ABD Hava Kuvvetlerine ait iki C-17 Globemaster III uçağı, İncirlik Hava Üssü'ne indi.

Los Angeles ile Virginia eyaletinin Fairfax bölgesinden gelen ekipler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake tarafından karşılandı.

Büyükelçi Flake, ABD'nin dostu ve müttefiki Türkiye'ye yardım etmek için gelen ekiplere, süratle seferber olmalarından dolayı teşekkür etti.

Flake, "Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Türkiye, 5 kıtada 50'den fazla ülkede doğal afetlere müdahale etti ve şimdi dünya, yardım sunan 70'den fazla ülke ile iyilik yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

39. Hava Üssü Kanat Komutanı Albay Calvin Powell ise yaptığı açıklamada, Türkiye'ye bu süreçte ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "ABD Hava Kuvvetleri, Türk halkına yardım amaçlı uluslararası çabaya katılmak üzere ABD'nin doğu ve batı kıyılarından USAID Afet Yardım Müdahale Ekiplerini İncirlik Hava Üssü'ne getirdi. 39. Hava Üssü Kanadı Havacıları, NATO'nun güney kanadındaki müttefiklerimizi desteklemeye hazır." ifadesini kullandı.

İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu 728. Hava Hareketlilik Filosunun girişimleriyle ABD Hükümetinin, Türk makamlarını desteklemek için gönderdiği USAID Afet Yardım Müdahale Ekipleri, kısa süre içinde Adıyaman'da çalışmaya başlayacak. Ekipler, çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve sahadaki diğer uluslararası ortaklarla koordineli yürütecek.

Afet Yardım Müdahale Ekipleri, Türk makamlarıyla yakın koordinasyon içinde depremden en fazla etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütürken, diğer öncelikli insani ihtiyaçları tespit etmek için çalışacak.

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