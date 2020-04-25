ABD'nin üç eyaletinde salgın kısıtlamaları gevşetildi

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Amerikan basınına göre, Georgia ve Oklahoma'da bovling salonları, kuaförler, dövmeciler ve spa merkezleri gibi yerlerin yeniden açılmasına izin verilirken, Alaska'da restoranlara ve perakendecilere uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.

Alaska'nın bazı bölgeleri ise katı kurallara sadık kalmayı tercih etti.

Her üç eyalette de açılan dükkanlara ve restoranlara gidecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralına uyması bekleniyor.

Georgia'da pazartesi de restoranların ve sinemaların açılmasına izin verilmesi öngörülüyor.

Kovid-19 salgınında en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD oldu.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 809 bin 524 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 51 bin 17 yaşamını yitirdi.