ABD medyasına yansıyan haberlerde, işlemcilerin Venezuela ve ABD arasındaki köprülerin atılmasından endişe ettiği ve ABD ham petrol vadeli işlemleri ile küresel gösterge Brent'in yükselişe geçtiği kaydedildi.
Brent ham petrol fiyatları cuma günü 36 sent veya yüzde 0,59 artışla 61,45 dolar seviyesine yükseldi. ABD West Texas İntermediate'te (WTİ) ham petrol vadeli işlemleri, varil başına 48 sent veya yüzde 0,9 artışla 53,61 dolardan işlem gördü.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Beyaz Saray'ın ülkedeki muhalefet lideri Juan Guaido'yu Venezuela'nın "geçici devlet başkanı" olarak kabul etmesinden sonra ABD hükümeti ile ilişkileri kopardığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın da petrol ambargosu dahil Maduro hükümetine yönelik daha fazla yaptırım uygulamayı düşündüğü bilgisi kamuoyuna yansımıştı.
YAPTIRIMLAR ABD'Yİ DAHA FAZLA VURABİLİR
Uzmanlar, Venezuela'ya olası petrol yaptırımlarının, ABD rafinerileri için elzem olan ham petrol kaynağını keseceğini, dolayısıyla ABD'yi daha fazla vurabileceği yorumları yapıyor.
ClipperData'daki ticari ürün araştırma müdürü Matt Smith, "Eğer ABD bu yaptırımları Venezuela'ya uygularsa, kendisini yaralar." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Enerji Bilgi İdaresi istatistiklerine göre, Venezuela'nın petrol üretimi keskin bir şekilde düşmesine rağmen, ekim ayında ABD'ye günde 506 bin varil petrol sevk etti. Kanada, Suudi Arabistan ve Meksika'dan sonra Venezuela, ABD'ye en fazla ham petrol gönderen 4. ülke konumunda bulunuyor.
ABD'nin, son yıllarda petrol üretimi artsa da kendi kendine yetecek seviyede olmadığına, Körfez bölgesindeki rafinerilerinin sadece ABD'de üretilen kaya petrolü üzerine çalışamayacağına, benzin, jet yakıtı ve diğer ürünlerin seri üretimi için Venezuela'dan gelecek ucuz ve ekstra ağır ham petrole ihtiyaç duyduğuna işaret ediliyor.
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