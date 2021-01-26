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ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken oldu

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken oldu

ABD Senatosunda yapılan oylamada, Başkan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken onay aldı.

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, Blinken'ın bakanlığa adaylığı 22'ye karşı 78 oyla kabul edildi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'ten sonra Biden'ın kabinesinde Senato'dan onay alan dördüncü isim Blinken oldu.

ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörü de kabine üyesi olarak sayılıyor.

BLİNKEN KİMDİR?

ABD'nin küresel imajını düzeltmesi beklenen 58 yaşındaki Blinken, Obama döneminde hem Beyaz Saray, hem Dışişleri Bakanlığı hem de ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde önemli görevlerde bulundu.

Uzun yıllar Biden ile çalışan ve dış politikada 30 yıllık tecrübesi olan Blinken, Obama döneminde 2015-2017 yıllarında Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Yönetimin DEAŞ'a karşı mücadele, Asya ile ilişkileri yeniden dengeleme ve küresel mülteci krizi gibi konularda yürüttüğü diplomaside başı çeken Blinken, eski Başkan Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışman yardımcılığı görevinde de bulundu.

Obama'nın ilk döneminde Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı olan Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde de 2002-2008 yılları arasında Biden ile çalıştı.

Blinken, 1994-2001 yılları arasında eski Başkan Bill Clinton'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de yer aldı.

Biden ve Başkan Yardımcılığı'na seçilen Kamala Harris'e seçim kampanyası döneminde dış politika danışmanlığı yapan Blinken, öncesinde ise "Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement" adlı düşünce kuruluşunun direktörlüğünü yaptı.

Kamu görevlerinde bulunmadan önce "The New Republic" dergisinde muhabirlik yapan ve dış siyaset üzerine yazılar yazan Blinken, "Ally Versus Ally: America, Europe, and the Siberian Pipeline Crisis" kitabının da yazarı.

Lise eğitimini Paris'te alan Blinken, Harvard ve Columbia Üniversitelerinde hukuk okudu.

TÜRKİYE İLE İLGİLİ İLK DEMECİ

Antony Blinken, 20 Ocak'ta Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yapılan oturumda Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulunmuş, bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu söylemişti.

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