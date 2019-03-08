ABD'nin yeni ticari astronot kapsülü SpaceX Dragon dünyaya dönüyor

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Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ticari astronot kapsülü SpaceX Dragon'un (Uzay Ejderhası) bugün deneme uçuşunu tamamlayarak Atlas Okyanusu'na iniş yapması bekleniyor.
SpaceX Dragon geçen haftayı kenetlenmiş olarak geçirdiği Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak atmosfere girecek.
Kapsül, atmosfere girerken meydana gelecek aşırı ısınmaya karşı bir ısı koruma kalkanıyla korunuyor.
Dragon, Florida'daki Cape Canaveral uzay üssüne 450 km mesafede, Atlas okyanusuna dört paraşüt yardımıyla inecek.
Kapsülün yerel saatle 08:45, Türkiye saati ile 16:45'te iniş yapması bekleniyor.
GO Searcher adlı bir tekne, kapsülü sudan çıkarıp uzay üssüne götürmek üzere yakın bir konumda bekliyor.
İnsansız deneme şu ana kadar planlandığı gibi gitti.
Dragon'un inişinin de sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi halinde Amerikan uzay kurumu NASA mürettebatlı uçuşlar aşamasına geçecek.
Bunların ilkinin Temmuz ayı gibi çok yakın bir tarihte gerçekleşebileceği söyleniyor. Fakat mühendisler deneme uçuşunun değerlendirmesini yaparken bu tarihin ileriye kayması da beklenebilir.
Dragon'un sahibi SpaceX'in kurucusu ve yöneticisi Elon Musk deneme kapsülünün dünya atmosferine girişi konusunda endişeleri olduğunu söylemişti.
Kapsülün ısı kalkanının asimetrik olması Musk'a göre küçük de olsa, hipersonik bir hızla atmosfere giren kapsülün dengesini bozma ve rotadan çıkarma riski taşıyor.
Musk, "Pek muhtemel değil, binlerce kere simülasyon yaptık ama, paraşütler doğru şekilde açılıp Dragon'un planlanan alana güvenli bir şekilde inmesini sağlayabilecek mi? En büyük endişemin atmosfere hızla girişe ilişkin olduğunu söyleyebilirim" diyor.
ABD mekiklerden bu yana kendisi yörüngeye astronot gönderebilmiş değil. Uluslararası Uzay İstasyonuna şimdilik Rusya ve Soyuz uzay aracı mürettebat taşıyor.
NASA neredeyse 8 yıllık bir aradan sonra artık iki yeni ticari uzay taşıma sistemini hayata geçirmeyi umuyor.
SpaceX'in yanısıra kurum, Boeing ile de Starliner adlı bir kapsül için işbirliği yapıyor.
Bu kapsülün de Nisan ayından itibaren insansız bir deneme yapması bekleniyor.
NASA sonuçta başarılı oldukları takdirde, her iki şirketin yaptığı kapsüllere "bilet alarak" astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek.
Fakat şirketler uzay kapsüllerine parayla başka yolcu da alabilecekler.
Kuşkusuz burada akla ilk gelen başka ülkelerin astronot gönderme talepleri olabilir, ama bazı özel şirketler ve bireyler de uzaya bilet alabilecek.
NASA Dragon'un ilk seferinde uçacak iki astronotu belirledi bile.
Bob Behnken ve Doug Hurley SpaceX ekibiyle birlikte yoğun bir eğitim sürecinden geçiyorlar ve kapsülün işleyişini, bir şeyler ters giderse ne yapmak gerektiğini bütün ayrıntılarıyla öğreniyorlar.
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