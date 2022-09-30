ABD Ordusu'nda görevli bir doktor ve eşine Rusya hesabına casusluk suçlaması

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ABD Ordusu'nda görevli bir tabip binbaşı ve sivil doktor eşi, Rus hükümetine bilgi sızdırmayı planlamakla suçlanıyor.

Jamie Lee Henry ve Anna Gabrielian'a bir askeri hastanedeki hastalarla ilgili gizli bilgileri paylaşmayı planlama suçlaması yöneltiliyor.

Çiftin gizli görevdeki bir FBI ajanına Rusya'ya yönelik vatanseverlik duygularıyla hareket ettiklerini söyledikleri iddia ediliyor.

Çiftin avukatları henüz dava hakkında yorum yapmadı.

Rus yetkililerden de herhangi bir açıklama gelmedi.

Binbaşı Henry, çiftin evlendiği yıl olan 2015'te ordunun kendisine resmi olarak adını ve cinsiyetini değiştirme izni vermesinin ardından, transseksüel olduğunu açıklayan ilk aktif görevdeki ABD ordusu mensubu olarak biliniyor.

ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletinin Baltimore kentinde Perşembe günü mahkemeye sunulan iddianamede çift, komplo kurmak ve kimlere ait olduğu tespit edilebilecek türden sağlık bilgilerini ifşa etmekle suçlandı.

Savcılar, çiftin Rus hükümetine "ABD hükümeti ve ordusuyla bağlantılı kişilerin sağlık durumları hakkında bilgi edinmesine" yardımcı olmak istediğini söyledi.

İddianamede, Kuzey Carolina'daki büyük bir askeri üs olan Fort Bragg'de görev yapan Binbaşı Henry'nin, buradaki hastanenin ve başka bir sağlık kurumunun özel tıbbi kayıtlarına erişim sağlamayı planladığı belirtiliyor.

Baltimore'daki Johns Hopkins Hastanesinde anestezi uzmanı olarak çalışan Gabrielian'ın, birkaç ay önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Washington'daki Rus büyükelçiliğine yardım teklifinde bulunduğu iddia ediliyor.

Ağustos ayı ortalarında, Rus Elçiliği için çalıştığını iddia eden ve aslında FBI ajanı olan bir kişi kendisiyle irtibat kurmuş, iddianameye göre bu görüşme sırasında "Rusya'ya karşı duyduğu vatanseverlik duygusuyla, kovulmak ya da hapse girmek pahasına, Rusya'ya elinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu" söylemişti.

Gabrellian, eşini de komploya dahil etmeyi teklif etmekle ve FBI ajanına üsteki tıbbi bilgilere erişimi olduğunu ve ABD'nin Ukrayna'ya yardım sağlamak üzere orduyu nasıl eğittiği konusunda bilgi sahibi olduğunu söylemekle suçlanıyor.

Dr. Gabrielian'ın Ağustos ayında bazı bilgileri teslim ettiği iddia ediliyor.