SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
ABD askeri ve obezite
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

ABD Ordusu, 'obezite'ye teslim oldu!

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un danışmanları, ülkede giderek yayılan obezitenin ABD Ordusu için büyük engel oluşturduğu uyarısında bulundu. ABD'li yetkililer, askerlik yapmaya uygun genç bulmakta zorlanıldığına dikkat çekti

16.10.2018 - 07:21 | Güncelleme: Genel

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a danışmanlık yapan 'Council For a Strong America' adlı konseyin sunduğu rapora göre, ülkede giderek yayılan aşırı şişmanlık (obezite) ABD için ulusal güvenlik sorunu oluşturmaya başladı.

"ABD'Lİ GENÇLERİN ÜÇTE BİRİ, ASKERLİK YAPAMAYACAK KADAR ŞİŞMAN"

DW Türkçe'nin aktardığına göre raporda, ABD'nin genç vatandaşlarının üçte birinin 'askerlik yapamayacak kadar şişman' olduğuna dikkat çekildi. ABD ordusunun eski yüksek rütbeli askerlerinden oluşan konsey, obezitenin orduya yeni askerler kazandırılmasını engellediği ve ordunun savaşma gücünü zayıflattığına dikkat çekti.

"OBEZİTE ABD ULUSAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

'Sağlıksız ve hazırlıksız' adlı raporda, "Obezite uzun süredir halkımızın sağlığını tehdit ediyor. Obezitenin giderek yayılması ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi. Raporda, bu sorunun ancak özellikle çocukların "daha sağlıklı bir hayat tarzı benimsenmesini sağlamak için alınacak önlemlerle" önüne geçilebileceği belirtildi.

"UYUŞTURUCU, EĞİTİMSİZLİK VE KİLO PROBLEMLERİ"

Amerikan Ordusu'ndan geçen ay yapılan açıklamada, 13 yıldan bu yana ilk kez bu yıl orduya 76.500 yeni asker kazandırma hedefine ulaşılamayacağı açıklanmıştı. Buna göre, yaşları 17-24 arasında değişen ABD vatandaşlarının yüzde 71'i askerlik için gereken koşulları yerine getiremiyor. Bunun nedenleri arasında uyuşturucu kullanımı ve eğitimsizliğin yanı sıra kilo problemleri gösterildi.

Konuyla ilgili Military Times dergisine açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Jeffrey Philipps, orduda kilolu askerlerin sayısının giderek arttığını söyledi. Philipps, kendi hesaplamalarına göre aşırı kilolu askerlerin sağlık sorunlarının veya bu askerler için ikame arayışlarının orduya yılda 1.5 milyar dolara mal olduğunu ifade etti.

"BESLENME VE SPOR DANIŞMANLIĞI OBEZİTEYLE MÜCADELEDE ETKİLİ DEĞİL"

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, obezite sorunu ile çeşitli programlarla başa çıkmaya çalışıyor. Orduya kabul edilecek askerlere uygulanan sağlık testlerinin yanı sıra, askeri eğitim kurumlarındaki beslenme ve spor danışmanlığı bu önlemler arasında gösteriliyor. Ancak "Sağlıksız ve hazırlıksız" adlı raporu hazırlayan uzmanlara göre, bu önlemler sorunla mücadelede yeterince etkili olmuyor.

Uzmanlar, ailelerin ve çocukların doğru beslenme ve sporun, sağlıklı bir hayat sürdürebilmek için ne denli önemli olduğu konusunda aydınlatılması gerektiğine dikkat çekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X