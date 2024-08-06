Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bölgesel savaşın yakın olmadığına inanıyor | Dış Haberler

        ABD, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bölgesel savaşın yakın olmadığına inanıyor

        İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısının yakın olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Pentagon yetkilileri, bunu kesinlikle görmek istemediklerini ve Orta Doğu'da "daha geniş çaplı bir bölgesel savaşın yakın olmadığına inandıklarını" belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pentagon'dan Orta Doğu açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'da daha geniş çaplı bölgesel savaşın yakın olmadığına inandığını açıkladı.

        Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısının yakın olup olmadığına ilişkin soru üzerine Singh, bunu kesinlikle görmek istemediklerini ve Orta Doğu'da "daha geniş çaplı bir bölgesel savaşın yakın olmadığına inandıklarını" belirtti.

        Singh, bölgede tansiyonun düşmesi için en iyi yolun Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması ve "Amerikalı esirlerin evlerine dönmesi" olduğuna inandıklarını kaydetti.

        REKLAM

        "Caydırıcılık" mesajı vermek adına bölgeye ek kuvvetler gönderdiklerini dile getiren Singh, ABD kuvvetlerinin, İsrail'in savunmasını desteklemek, ABD kuvvetlerinin korunmasını güçlendirmek ve beklenmedik durumlara yanıt vermeye hazır olmasını sağlamak adına Orta Doğu'da konuşlanmaya devam ettiğini savundu.

        İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin de Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

        Haniye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Cinayet görüntüleri yayımladı
        Cinayet görüntüleri yayımladı
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi