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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner, Amerika'nın uzun süredir beklenen Ortadoğu barış planını ramazandan sonra açıklayacağını bildirdi.
AA'nın haberine göre Kushner, New York'ta Time dergisinin düzenlediği "Time100" etkinliğinde yapılan mülakatta, ABD-İsrail ilişkileri, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Rusya soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ortadoğu barış planının normalde 2019 başında sunulacağını ancak İsrail'de erken seçim kararı alınmasının ardından bunun ertelendiğini belirten Kushner, ramazan ayının bitmesinden sonra planın açıklanmasının planlandığını söyledi.
Rapor hakkında detaylı bilgileri paylaşmaktan kaçınan Kushner, planda Filistin ve İsrail arasında iki devletli bir çözümün desteklenip desteklenmeyeceğine dair de yorum yapmadı.
KAŞIKÇI CİNAYETİNE İLİŞKİN İSTİHBARAT HAKKINDA KONUŞMADI
ABD istihbaratının gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Bin Selman'ın (MBS) verdiği sonucuna ulaştığına dair haberlerin anımsatılması üzerine Kushner, "İstihbarat bulgularına ilişkin bir yorumda bulunmayacağım." dedi.
Cinayetten sonraki süreç hakkında MBS'ye herhangi bir tavsiyede bulunup bulunmadığına dair soruya Kushner, "Ona mümkün olduğunca şeffaf olmalarını tavsiye ettim. Olanların hesabının sorulacağından emin olmamız gerekiyordu. Kaşıkçı olayı kesinlikle bir trajediydi, kesinlikle korkunçtu." diye konuştu.
"RUSYA SORUŞTURMASI ABD DEMOKRASİSİNE SEÇİMLERE MÜDAHALEDEN DAHA FAZLA HASAR VERDİ"
ABD'de yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kushner, "Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in soruşturması, Amerikan demokrasisine Rusya'nın seçimlere müdahalesinden daha çok zarar verdi." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya soruşturmasının ABD'nin dikkatini büyük oranda dağıtan bir unsur olduğunu belirten Kushner, "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi berbat bir şey." görüşünü paylaştı.
ABD Başkanı Trump da mülakatın videosunu resmi Twitter hesabından paylaşarak, "Jared'den muhteşem bir mülakat. Ülkemiz için hizmet eden olağanüstü zeki insanların olması çok güzel." yorumunda bulundu.
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