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ABD pazarında tanıtılan Türk mutfağı, Las Vegas Üniversitesinin müfredatına girecek

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından yürütülen proje kapsamında ABD'deki Nevada Las Vegas Üniversitesi William F. Harrah Otel Yönetimi Fakültesi ile Türk ürünleri ve mutfağının müfredata dahil edilmesi konusunda iş birliği başlatıldı.

ABD pazarında tanıtılan Türk mutfağı, Las Vegas Üniversitesinin müfredatına girecek
AA

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birlik binasında düzenlenen basın toplantısında, dünyanın en büyük gıda ithalatçılarından olan ABD pazarı için, markalaşma programı Turquality'yi kullanarak Türk malı imajını geliştirmek üzere geçen yıl temmuz ayında çalışma başlattıklarını bildirdi.

Proje kapsamında ilk olarak yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık gıda ürünü ithalatı yapan Nevada eyaleti ve bu bölgenin önde gelen turizm merkezi Las Vegas'i hedef aldıklarını kaydeden Eskinazi, bu kentteki ithalatçılar için organizasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Türk ürünlerinin marka bilinirliğini kalıcı hale getirmek için Türk mutfağının da tanınmasının önemli olduğuna işaret eden Eskinazi, projenin ikinci etabında üniversitelerle temas kurduklarını dile getirdi.

Eskinazi, şöyle konuştu:

"Dünyanın en başarılı ikinci, ABD'nin ise birinci turizm otelcilik okulu seçilen Las Vegas Üniversitesi ile 5 yıl sürecek olan bir iş birliği başlattık. Bu iş birliği ile ihraç ürünlerimiz ve Türk mutfağı, üniversite müfredatında yer alacak. Türk mutfak kültürü ve bileşenlerini, ABD'nin şimdiki ve gelecekteki şef, satın almacı ve distribütörlerine tanıtmayı ve ürünlerimizin bu pazardaki payını artırmayı hedefliyoruz."

Eskinazi, proje kapsamında dünya genelinde popülerliği artan e-spor takımları ile de iş birliği yapacaklarını belirtti.

- "Kültürümüzün tanıtımına da katkı sağlayacak"

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, proje kapsamında çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, zeytin, zeytinyağı, çipura ve levrek, meyve sebze mamulleri, tıbbı aromatik bitkiler ve yağlı tohumlara ağırlık verdiklerini söyledi.

Proje sayesinde geleceğin şefleri ve satın alma direktörlerinin üniversite yıllarından itibaren Türk mutfağı ile tanışacağını kaydeden Celep, ders içeriklerinin İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Las Vegas Üniversitesi William F. Harrah Otel Yönetimi Fakültesi akademisyenlerinin ortak çalışmasıyla belirleneceğini söyledi.

Gelecek yıl dönem başında ders içeriklerinin hazırlanacağını dile getiren Celep, "Las Vegas Üniversitesi de takip eden yıllarda 2 döneme yayacak şekilde müfredatlarına içerikleri ekleyecek. Çalışmamızın sadece ürünlerimiz ve zengin mutfağımızın değil, bir bütün olarak kültürümüzün tanıtımına da büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Toplantıya İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve Ege İhracatı Birlikleri çatısı altındaki gıda ihracatçı birliklerinin başkanları da katıldı.

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