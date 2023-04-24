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ABD, Peru Eski Devlet Başkanı Toledo'yu ülkesine iade etti

Görevden ayrıldığı 2006'tan bu yana ABD'de yaşayan Peru Eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo, ülkesine iade edildi. Toledo, eski Devlet Başkanları Alberto Fujimori ve Petro Castillo ile aynı hapishaneyi paylaşacak

ABD, Peru Eski Devlet Başkanı Toledo'yu iade etti
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AA

ABD, hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan Peru Eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo'yu ülkesine iade etme kararı aldı.

Toledo, polis gözetiminde Peru'ya varmasının ardından başkent Lima'daki Barbadillo Cezaevine gönderildi.

İKİ ESKİ DEVLET BAŞKANI İLE AYNI HAPİSHANEYİ PAYLAŞACAK

18 ay önleyici hapis cezasına çarptırılan Toledo'nun, eski Devlet Başkanları Alberto Fujimori ve Petro Castillo'nun da kaldığı aynı hapishaneyi paylaşacağı bildirildi.

Adalet Bakanı Jose Tello, basına yaptığı açıklamada, Toledo için Adalet Bakanlığı tarafından bir prosedür uygulanacağını belirtilerek, gerekli sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından eski devlet başkanının Barbadillo'da tutulacağını kaydetti.

ABD, 22 Şubat'taki açıklamasında, yolsuzlukla suçlanan Peru Eski Devlet Başkanı Toledo'yu iade etme kararı almıştı.

Brezilyalı şirket Odebrecht'ten 30 milyon dolardan fazla rüşvet almakla suçlanan Toledo hakkında Peru'da 20 yıl hapis cezası istemiyle açılmış bir dava bulunuyor.

Toledo ise suçlamaları reddediyor.

Peru Eski Devlet Başkanı Toledo, görevden ayrıldığı 2006'tan bu yana ABD'de yaşıyor.

İadesinin istenmesinin ardından 2019'da ABD makamları tarafından gözaltına alınan Toledo'nun 8 aylık tutukluluğu 2020'deki Kovid-19 salgını nedeniyle ev hapsinde devam etmişti.

SUÇLAMALAR

Brezilya merkezli inşaat firması Odebrecht'in birçok Latin Amerika ülkesinin devlet başkanlarına, üst düzey devlet memurları ve yöneticilerine 2001'den bu yana 800 milyon dolar rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.

Latin Amerika'daki 7 ülke, 28 Nisan 2017'de, inşaat firması Odebrecht tarafından hükümet yetkililerine ödenen rüşvet soruşturmasına ilişkin bilgi paylaşılması için Brezilya'ya talepte bulunmuştu.

Odebrecht kurduğu rüşvet sistemleri nedeniyle ABD, Brezilya ve İsviçre'de 3,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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