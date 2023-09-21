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        Haberler Dünya ABD polisinden göldeki kadını kurtarma operasyonu

        ABD polisinden göldeki kadını kurtarma operasyonu

        ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir polis, Michigan Gölü'nde bir kadını son anda kurtardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:54 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:54
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        ABD polisinden göldeki kadını kurtarma operasyonu
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        ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde polisler bir kadını kurtarmak için zamanla yarıştı.

        Michigan Gölü’ndeki kayalıklarda bir kişinin olduğu ihbarını alan polis, kurtarma operasyonu başlattı. Kayalıklardaki kadını bir süre ikna etmeye çalışan polis memurları, kadının göle inmesinin ardından hızla harekete geçti. Bir polis memuru göldeki kadına halat uzatırken, başka bir polis memuru ise kadını kurtarmak için göle girdi.

        Polis, şiddetli dalgaların arasında kendisine direnen kadını zorla kayalıklara çekerek kurtarmayı başardı.

        Olayın ardından kadın ve polis memuru sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

        * Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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