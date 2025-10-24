Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "ABD psikolojik savaş yürütüyor" | Dış Haberler

        "ABD psikolojik savaş yürütüyor"

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik psikolojik savaş yürüttüğünü ifade ederken, Karayipler'deki askeri hareketliliği yakından takip ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 19:05 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD psikolojik savaş yürütüyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’yi ülkesine yönelik her gün "psikolojik bir savaş" yürütmekle suçladı.

        Devlet televizyonu VTV’nin haberine göre, Maduro, ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini yakından takip ettiklerini belirtti.

        ABD'nin ülkesinde "rejim değişikliği" peşinde olduğunu savunan Maduro, "Amerikan emperyalizmi tarafından her gün sözlerle tehdit ediliyoruz, her gün psikolojik bir savaş yürütülüyor. Oradan bir söz, buradan bir söz, gemiler bir yandan, füzeler bir yandan..." ifadelerini kullandı.

        Maduro, ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını savunmak için halk ve ordunun azami düzeyde birlik içinde olduğunu vurgulayarak, sakin ve sağduyulu şekilde hareket edeceklerini söyledi.

        REKLAM

        YouTube hesabının halen kapalı olduğunu ifade eden Maduro, YouTube'un kendisine sansür uyguladığını söyledi. YouTube ekibine "aptallar" dediğini aktaran Maduro, "YouTube, sizin de sonunuz gelecek. Çünkü Venezuela’ya bulaşan kurur. Kuruyacaksınız, YouTube’un efendisi beyler ve hanımlar, emperyalizmin sahipleri!" diye konuştu.

        Maduro'nun YouTube hesabı, herhangi bir gerekçe gösterilmeden 22 Eylül'de kapatılmıştı.

        Maduro'nun YouTube hesabı, erişime kapatılmadan önce 200 binden fazla takipçiye sahipti ve Venezuela Devlet Başkanı'nın konuşmalarının yanı sıra Venezuela Devlet Televizyonu'ndaki haftalık programından klipler yayınlamak için kullanılıyordu.

        72 SAATLİK TATBİKAT

        Başkent Caracas’ta "İşçi Kurucu Meclisi Teşvik Komisyonu"nun yemin törenine katılan Maduro, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin (FANB) milislerle ve polis teşkilatlarıyla birlikte ülke genelinde ve Karayip Denizi’nde 72 saat sürecek askeri tatbikatların başlatıldığını duyurdu.

        Maduro, "Bu tatbikat 72 saat boyunca devam edecek, çünkü tüm noktaların belirlenmesi gerekiyor. Aramam gereken kişileri aradım ve ülke kıyılarındaki eylem noktalarının savunulması için tüm askeri ekipmanların derhal harekete geçirilmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

        Devlet televizyonu VTV’ye göre, tatbikatlar ülkenin kuzeybatısındaki Zulia eyaletinden, kuzeydoğudaki Sucre eyaletine kadar olan tüm kıyı şeridini kapsıyor.

        Öte yandan Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, yaptığı açıklamada ordunun halihazırda kıyılarda konuşlu olduğunu ve en yüksek hazırlık seviyesinde olduklarını belirtti.

        ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Venezuela’da rejim değişikliği amacına ulaşamayacağını vurgulayan Lopez, şunları söyledi:

        "Kara yollarında keşif operasyonları, hava gözetimi, araştırma ve elektronik izleme operasyonları, drone kalkışları, Venezuela kıyılarının bazı bölgelerinde amfibi operasyonlar ve ayrıca ülkenin kıyı bölgelerinin bazı kısımlarında polis yoğunluğu ve güvenlik önlemleri uyguluyoruz."

        İsim vermeden ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine de değinen Lopez, "Yaptığımız tüm eylemler, tekrarlıyorum, Karayipler’de konuşlandırılmış askeri tehdidi önlemek ve etkisiz hale getirmek, bölgeye yönelik bu açık tehdide karşı durmak ve ülkeyi içten gelebilecek herhangi bir istikrarsızlık girişimine karşı korumak amacıyladır." diye konuştu.

        Karayipler'deki hareketlilik

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

        ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

        REKLAM

        ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim