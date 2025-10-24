"ABD psikolojik savaş yürütüyor"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’yi ülkesine yönelik her gün "psikolojik bir savaş" yürütmekle suçladı.

Devlet televizyonu VTV’nin haberine göre, Maduro, ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini yakından takip ettiklerini belirtti.

ABD'nin ülkesinde "rejim değişikliği" peşinde olduğunu savunan Maduro, "Amerikan emperyalizmi tarafından her gün sözlerle tehdit ediliyoruz, her gün psikolojik bir savaş yürütülüyor. Oradan bir söz, buradan bir söz, gemiler bir yandan, füzeler bir yandan..." ifadelerini kullandı.

Maduro, ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını savunmak için halk ve ordunun azami düzeyde birlik içinde olduğunu vurgulayarak, sakin ve sağduyulu şekilde hareket edeceklerini söyledi.

YouTube hesabının halen kapalı olduğunu ifade eden Maduro, YouTube'un kendisine sansür uyguladığını söyledi. YouTube ekibine "aptallar" dediğini aktaran Maduro, "YouTube, sizin de sonunuz gelecek. Çünkü Venezuela’ya bulaşan kurur. Kuruyacaksınız, YouTube’un efendisi beyler ve hanımlar, emperyalizmin sahipleri!" diye konuştu.

Maduro'nun YouTube hesabı, herhangi bir gerekçe gösterilmeden 22 Eylül'de kapatılmıştı.

Maduro'nun YouTube hesabı, erişime kapatılmadan önce 200 binden fazla takipçiye sahipti ve Venezuela Devlet Başkanı'nın konuşmalarının yanı sıra Venezuela Devlet Televizyonu'ndaki haftalık programından klipler yayınlamak için kullanılıyordu. 72 SAATLİK TATBİKAT Başkent Caracas’ta "İşçi Kurucu Meclisi Teşvik Komisyonu"nun yemin törenine katılan Maduro, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin (FANB) milislerle ve polis teşkilatlarıyla birlikte ülke genelinde ve Karayip Denizi’nde 72 saat sürecek askeri tatbikatların başlatıldığını duyurdu. Maduro, "Bu tatbikat 72 saat boyunca devam edecek, çünkü tüm noktaların belirlenmesi gerekiyor. Aramam gereken kişileri aradım ve ülke kıyılarındaki eylem noktalarının savunulması için tüm askeri ekipmanların derhal harekete geçirilmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı. Devlet televizyonu VTV’ye göre, tatbikatlar ülkenin kuzeybatısındaki Zulia eyaletinden, kuzeydoğudaki Sucre eyaletine kadar olan tüm kıyı şeridini kapsıyor. Öte yandan Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, yaptığı açıklamada ordunun halihazırda kıyılarda konuşlu olduğunu ve en yüksek hazırlık seviyesinde olduklarını belirtti.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Venezuela’da rejim değişikliği amacına ulaşamayacağını vurgulayan Lopez, şunları söyledi: "Kara yollarında keşif operasyonları, hava gözetimi, araştırma ve elektronik izleme operasyonları, drone kalkışları, Venezuela kıyılarının bazı bölgelerinde amfibi operasyonlar ve ayrıca ülkenin kıyı bölgelerinin bazı kısımlarında polis yoğunluğu ve güvenlik önlemleri uyguluyoruz." İsim vermeden ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine de değinen Lopez, "Yaptığımız tüm eylemler, tekrarlıyorum, Karayipler’de konuşlandırılmış askeri tehdidi önlemek ve etkisiz hale getirmek, bölgeye yönelik bu açık tehdide karşı durmak ve ülkeyi içten gelebilecek herhangi bir istikrarsızlık girişimine karşı korumak amacıyladır." diye konuştu. Karayipler'deki hareketlilik ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti. ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.