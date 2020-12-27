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ABD rekor kıran görüntü: Kar temizlemek isteyen kişi lav silahı kullandı!

ABD'de kar yağışı devam ederken Kentucky eyaletinde bir kişinin kar temizleme görüntüsü rekor kırdı. Kentucky eyaletinde yaşayan adlı kişi Timothy Browning kar nedeni ile kapanan garaj yolunu açmak için lav silahı kullandı.

ABD rekor kıran görüntü: Kar temizlemek isteyen kişi lav silahı kullandı! - Haberler
ABD'de rekor kıran kar temizleme görüntüsü!
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DHA

ABD’nin Kentucky eyaletinde bir kişi kar nedeni ile kapanan garaj yolunu açmak için lav silahı kullandı. O anlar izlenme rekorları kırdı.

ABD'de kar yağışı etkisini sürdürürken, ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Ülkenin Kentucky eyaletinde yaşayan adlı kişi Timothy Browning, evine ait garajının önündeki karları temizlemek için ilginç yönteme başvurdu.

Browning, garajının önündeki karları temizlemek için lav silahı kullandı. ​Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Browning'in karları temizlediği sırada beyaz bornoz giydiği, şapka taktığı da görüldü.

Öte yandan, uzmanlar, ülkede kar yağışının devam edeceğini ifade ederek, halkı kar yağışlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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