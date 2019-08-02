Pompeo, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "2 Şubat 2019'da ABD, Rusya'ya INF'e uyması için 6 ay süre verdi. Rusya bunu reddetti, yani anlaşma bugün sona eriyor. ABD, başkalarının ihlal ettiği bir anlaşmada kalmayacak. Bunun sorumlusu tamamıyla Rusya'dır" ifadelerini kullandı.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 2, 2019

Öte yandan Rus haber ajansı TASS'da yer alan haberde, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, INF'ın bugün sona erdiğini doğruladığı belirtildi.

INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı.

Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.