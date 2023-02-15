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ABD, Rusya'nın "Ukraynalı çocukları tuttuğu kamplarla" ilgili rapor açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'nın kaçırdığı Ukraynalı çocuklar için" kurduğu kampların bilgisini içeren rapor açıklayarak, Moskova'nın savaş suçu işlediğini belirtti.

ABD, Rusya'nın
AA

Bakanlığın Sözcülük Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yale Üniversitesinin desteğiyle hazırlanan raporda, Rusya'nın, "savaş bölgelerinden kaçırdığı Ukraynalı çocukları eğitmek ve evlat edindirmek için" gözaltı sistemi ağı kurduğuna işaret edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Rusya'yı sorumlu tutmaya yönelik" program kapsamında hazırlanan yeni rapora göre, Rusya'nın "binlerce Ukraynalı çocuk için potansiyel bir savaş suçu" olarak nitelenen, en az 40 çocuk bakım merkezinden oluşan sistematik bir ağ işlettiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Ukraynalı Çocukların Yeniden Eğitimi ve Evlat Edinilmesi İçin Rusya'nın Sistematik Programı" başlıklı rapordaki, Kremlin yönetiminin Karadeniz kıyılarından Sibirya'ya kadar uzanan bir kamp ağı kurduğuna dair belge ve bilgiler paylaşıldı.

Bunun Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya, yerleri değiştirilen ve sınır dışı edilen Ukraynalı çocukların kayıt listelerini paylaşmalı ve dışarıdan bağımsız gözlemcilerin, Ukrayna'nın Rusya işgali altındaki bölgelerinde ve Rusya içinde ilgili tesislere girişine izin vermelidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu rapor ve benzeri bilgilerin, Ukrayna'da işlenen savaş suçları ve diğer zulümlere karışan tüm bireyler için hesap verebilirliği sürdürme konusunda ABD ve uluslararası toplumun kararlılığını pekiştirdiği belirtildi.

Açıklamanın sonunda "ABD'nin, Ukrayna'nın yanında yer alacağı ve Rusya'nın korkunç suistimallerinin ne kadar sürerse sürsün peşine düşeceği" kaydedildi.

Fotoğraf: AA

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