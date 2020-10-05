ABD, Rusya ve Fransa'dan ortak Dağlık Karabağ açıklaması

ABD yönetimi, Rusya ve Fransa ile ortak bir açıklama yayımlayarak Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara son vermeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian tarafından imzalanan açıklamada, yaşanan çatışmalar kınandı.

Açıklamada, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmaların görülmemiş ve tehlikeli şekilde arttığı belirtilerek, "Bakanlar, hem çatışmaların yaşandığı temas hattı boyunca hem de Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu koşulsuz olarak vurgulamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan Minsk Grubu olarak, Bakü ve Erivan yönetimlerinden acilen ve koşulsuz şekilde ateşkes ilan etmesi istenen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Minsk Grubu eş başkanı ülkeler, AGİT ve uluslararası toplum tarafından kendilerine emanet edilen görevlerini tam olarak yerine getirmeye kararlıdır. Bu durumda, taraflarla ilişkilerini sağlam şekilde ilerletmeye devam edecekler ve her iki tarafça da iyi bilinen mevcut temel ilkeler ve ilgili uluslararası belgeler temelinde çözüm sürecini yeniden başlatmaya çağıracaklar."

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

Dağlık Karabağ, hukuken Azerbaycan sınırları içerisinde yer alıyor ancak fiilen Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın yanı sıra Laçın, Hocavend, Kelbecer, Ağdere, Ağdam, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan gibi Azerbaycan bölgelerini de işgal altında tutuyor.

İşgal sonucu doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan 1 milyona yakın kişi yaşamlarını ülkenin diğer bölgelerinde sürdürüyor.

Tarafların 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Parlamentosu, Rusya'nın Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle imzaladığı "Bişkek Protokolü" diye bilinen ateşkes anlaşması da kağıt üzerinde kaldı.

Kademeli çözümden yana olan Azerbaycan tarafı, sürecin başlaması için Ermeni askerlerinin işgal altındaki bölgelerden çekilme şartını öne sürüyor.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a yüksek statülü özerklik vadederken, Ermenistan bu bölgenin Azerbaycan'dan ayrılarak bağımsız olmasını istiyor.

Bişkek Protokolü'nün imzalanmasından bugüne kadar geçen 25 yılda yaşanan çatışmalarda, taraflarca net rakamlar verilmese de sayıları binlerle ifade edilen asker hayatını kaybetti.