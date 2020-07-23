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ABD Uzay Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın 15 Temmuz'da Cosmos 2543 olarak bilinen uydusunun dünya yörüngesine yeni bir nesne çıkardığını ve bu nesnenin "uyduları tahribatsız şekilde etkisiz hale getirmek için denemesi yapılan uydu silahları" olduğu ifade edildi.

Rusya'nın 2017'de de benzer davranışlarda bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu nesnenin yörüngedeki bir Rus uydusunun yakınında serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı General John Raymond'ın görüşlerine de yer verildi.

"Bu yörüngedeki silah testini yapmak için kullanılan uydu sistemi, bu yılın başında bir ABD uydusunun yakınında manevra yaptığında, endişelerimizi dile getirdiğimiz Rus uydu sisteminin aynısıdır." ifadelerini kullanan Raymond, Rusya'nın uzay tabanlı sistemleri geliştirme ve test etme çabalarının, Kremlin'in ABD ve müttefiklerinin uzay varlıklarını tehdit eden askeri doktrini ile tutarlı olduğuna da vurgu yaptı.

Öte yandan, İngiltere Uzay Dairesinden de Rusya'nın bu girişimine karşı, Amerika’nın endişelerini destekleyen bir açıklama yapıldı.