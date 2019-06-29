Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Amerikan askerinin olduğu gözlendi. Geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

"DENİZ İSTİKRARINI ARTTIRMAK İÇİN"

Dün de ABD Donanmasının hızlı ikmal gemisi boğazdan geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Bugünde füze destroyeri Karadeniz'e geçmiş oldu. ABD, Karadeniz'de askeri gemi sayısını 2'ye çıkartmış oldu. ABD Donanması resmi twitter hesabında bölgedeki deniz istikrarını arttırmak için gemilerin Karadeniz'e gönderildi bilgisi paylaşıldı.