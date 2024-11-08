ABD savaş uçakları İngiltere'ye konuşlandırılıyor

ABD Hava Kuvvetleri Avrupa Komutanlığının yazılı açıklamasında, "Louisiana'daki Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 2. Bomba Kanadı'nda görevlendirilen 4 adet ABD Hava Kuvvetleri B-52 Stratofortresses, bugün Bombardıman Görev Gücü 25-1 için Fairford'taki İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun menzilli, ses altı, jet motorlu stratejik bombardıman uçağı olarak bilinen 4 adet Boeing B-52 Stratofortress mürettebatının, Fairford üssüne inmeden önce "Finlandiya F-18 Hornet ve İsveç JAS 39 Gripens savaş uçaklarıyla entegre olduğu" belirtildi.

NATO MÜTTEFİKLERİ VE DİĞER ULUSLARARASI ORTAKLARLA HAREKET EDECEK

Açıklamada, söz konusu B-51 bombardıman uçaklarının 20. Sefer Bombardıman Filosu olarak görev yapacağı ve ABD Avrupa Komutanlığı sorumluluk alanı genelinde yetenekleri senkronize etmek ve güvenlik taahhütlerini sağlamak için NATO Müttefikleri ve diğer uluslararası ortaklarla hareket edeceği aktarıldı.

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ABD Avrupa-Afrika Hava Kuvvetleri komutanı General James Hecker, "Bu Bombardıman Görev Gücü, Avrupa Müttefiklerimize ve ortaklarımıza olan sarsılmaz bağlılığımızın bir örneğidir. Birlikte, bölge genelinde güvenliği ve istikrarı güçlendiren daha güçlü, daha stratejik ilişkiler kuruyoruz." ifadelerine yer verdi.