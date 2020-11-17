ABD Savunma Bakan Vekili Miller'den

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Miller, ABD Savunma Bakanlığına bağlı tüm birimlere hitaben bir genelge gönderdi.

Genelgede kurumu yönetmek için belirlediği hedefleri sıralayan Miller, bunlar arasında "Vatandaşların güvenliğini sağlamak üzere sorumlu bir şekilde mevcut savaşları bitirmenin" yer aldığını kaydetti.

Beyaz Saray, Pentagon'a Afganistan ve Irak'ta bir kısım ABD askerlerinin çekilmesi talebini iletmiş ancak söz konusu taleple ilgili henüz resmi bir kararname imzalanmamıştı.

Gayriresmi olarak iletilen talimatla ilgili Pentagon planlama yapmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, henüz resmi olarak bu ülkelerden kaç asker çekeceğini açıklamadı ancak Amerikan medyasına yer alan iddialara göre Trump, 15 Ocak'a kadar Afganistan ile Irak'taki asker sayısını 2 bin 500'e çekmeyi planlıyor.

Trump, geçen hafta Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldığını ve yerine Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Miller'ı vekaleten atadığını açıklamıştı.