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        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı Austin, gelecek hafta İsrailli mevkidaşı Gallant'ı ağırlamayı planlıyor

        ABD Savunma Bakanı Austin, gelecek hafta İsrailli mevkidaşı Gallant'ı ağırlamayı planlıyor

        ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile önümüzdeki hafta Pentagon'da görüşmeyi planladığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:46
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        ABD Savunma Bakanı İsrailli mevkidaşını ağırlayacak
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        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in gelecek hafta İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı Pentagon'da ağırlamayı "sabırsızlıkla" beklediği belirtildi.

        Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Austin ile İsrailli mevkidaşı Gallant telefonda görüştü.

        Görüşmede ikili, esirlerin serbest bırakılması ve "geçici ateşkes müzakereleri" konusunu ele aldı.

        Austin, "Refah'ta büyük bir kara operasyonuna alternatif yolların değerlendirilmesi ihtiyacını" dile getirdi.

        Açıklamada ayrıca, "Bakan Austin, önümüzdeki hafta Gallant'ı Pentagon'da ağırlamayı ve bu görüşmeleri sürdürmek üzere ikili bir toplantı yapmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadesine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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