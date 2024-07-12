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        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı Austin ile Rus mevkidaşı Belousov telefonda görüştü | Dış Haberler

        ABD Savunma Bakanı Austin ile Rus mevkidaşı Belousov telefonda görüştü

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un bu sabah telefon görüşmesi yaptığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 20:35 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:35
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        Savunma bakanları görüştü
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        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un görüşmesi hakkında bilgi verdi.

        Singh, Austin'in, Rus mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı sırasında iletişim hatlarını sürdürmenin önemini vurguladığını" aktardı.

        Görüşmenin Rusya tarafının girişimi ile yapıldığını belirten Singh, iki savunma bakanının yaptığı konuşma hakkında detayların daha sonra açıklanacağını ifade etti.

        Austin ile Belousov en son 25 Haziran'da telefonda görüşmüştü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
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