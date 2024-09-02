ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına varılması yönündeki kararlılıklarını ifade etti.

Bakan Austin, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefonda, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ölü bulunan ve aralarında 23 yaşındaki Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin'in de bulunduğu 6 esirle ilgili görüştüğünü belirtti.

Esirlerin ailelerine en derin taziyelerini ileten Austin, Gallant ile tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına bir an evvel varılması yönündeki kararlılıklarını tekrardan teyit ettiklerini vurguladı.