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ABD Savunma Bakanı Austin: Türkiye'ye F-16 kitlerinin satışı önemli

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Türkiye'ye F-16 için Link-16 modernizasyon kitlerinin satışını onaylamasına yönelik, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Yetkin ve güncel kabiliyetlere sahip olmaları önemli." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Austin: Türkiye'ye F-16 kitlerinin satışı önemli
AA

Austin ve İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, İsveç'in başkenti Stockholm'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Jonson, ABD’li mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede, İsveç’in NATO’ya üyeliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunu ele aldıklarını dile getirdi.

Görüşmede, ikili savunma işbirliği konusunun da gündeme geldiğini söyleyen Jonson, “İsveç'in NATO'ya başvurusu konusunda ABD'nin devam eden desteği için minnettarız.” ifadesini kullandı.

"Ukrayna’ya sağladığımız askeri destek yapılacak en akıllıca şey"

Jonson, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı değerlendirmede, her zaman Ukrayna'yı desteklemenin yapılacak doğru şey olduğunu söylediğini hatırlatarak Ukrayna'ya sağladıkları askeri desteğin de yapılacak akıllıca şey olduğunu kaydetti.

İsveç Savunma Bakanı Jonson, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri alabilmesi ve özgürlüğünü yeniden kazanabilmesi için buna ihtiyaç var. Ukrayna'yı destekleyerek kendi güvenliğimize de yatırım yapmış oluyoruz çünkü Ukrayna elbette özgürlüğü için savaşıyor ama aynı zamanda daha güvenli ve emniyetli bir Avrupa için de savaşıyor. Ukrayna'ya siyasi, ekonomik ve askeri desteğin ihtiyaç duyulduğu sürece devam etmesi, İsveç hükümeti için en önemli önceliktir.”

"Vilnius Zirvesi'ne kadar NATO'ya katılabileceğimiz konusunda umutluyum"

İsveçli Bakan Jonson, “ABD’li Bakan Austin, İsveç’in temmuzdaki NATO Zirvesi'ne kadar NATO’ya katılmasının hedeflendiğinden bahsetti. Bunun gerçekleşebileceğinden ne kadar eminsiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Vilnius Zirvesi’ne kadar NATO'ya katılabileceğimiz konusunda umutluyum. Vilnius Zirvesi'nin ittifaklar için çok önemli bir an olacağını düşünüyorum. İttifak, bölgesel planlardan kuvvet kabiliyetlerine ve yeni komuta kontrol yapılarına kadar her şeyiyle caydırıcılık ve savunma konusunda faaliyetlerini artırıyor.”

"İsveç kendini daha güvende hissediyor"

Jonson, “İsveç için tehlikeli zamanlar olduğunu düşünüyor musunuz? Rusya'nın saldırısına karşı herhangi bir güvenlik açığı konusunda endişeli misiniz?” sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:

“İsveç kendini daha güvende hissediyor. Şimdi, NATO'ya davet edildikten sonra askeri olarak eskisinden daha fazla entegre olduk. Davetli statüsündeyiz. Yakın zamanda ABD ve diğer önemli ortaklarımızdan güvenliğimiz konusunda güvence aldık. ABD ve çevremizdeki diğer ülkelerden çok daha aktif bir tatbikat modeli görüyoruz ve bu da güvenliğimizi artırıyor. İttifaka bir güvenlik sağlayıcısı olabilmek için masada olmak istiyoruz ve ittifaka stratejik derinlik kazandırabileceğimizi ve en azından Baltık ülkeleri ve Finlandiya söz konusu olduğunda caydırıcılık ve savunma göstermek için de daha iyi ve etkili hale getirebileceğimizi düşünüyoruz.”

"İsveç'in Temmuz'dan önce üye olmasını bekliyoruz"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en önemli güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

İsveç'e Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür eden Austin, İsveç'in NATO üyeliğine başvurusunun cesur bir adım olduğunu ifade ederek, "ABD'nin tam ve güçlü desteği sizinle. Finlandiya yakın zamanda NATO'nun 31. üyesi oldu, İsveç'in yakında 32. üye olmasını da bekliyoruz. Açıkçası bunu temmuzdaki NATO Zirvesinden önce bekliyoruz." dedi.

Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in üyeliğini onaylamaya teşvik ettiklerini ifade eden Austin, İsveç'in NATO'ya katılımının ittifakı daha güçlü, Avrupa'yı daha güvenli hale getireceğini vurguladı.

İsveç ordusunun yüksek savaş kabiliyeti ve caydırıcılığı bulunduğunun altını çizen Austin, toplantının soru cevap kısmında da İsveç'le geçmişten bu yana ortak çalışmalar yürütüldüğünü ve bu ülkenin her zaman bir müttefik olacağını kaydetti.

"Türkiye'nin modern kabiliyetlere sahip olması önemli"

Austin, ABD'nin Türkiye'ye F-16'lar için Link-16 modernizasyon kitlerinin satışını onaylaması kararının Türkiye'nin İsveç'i NATO üyeliğine ikna etmek için mi verildiğine yönelik soruya cevaben şunları söyledi:

"Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Yetkin ve güncel kabiliyetlere sahip olmaları önemli. Onların yönetiminin ne zaman karar vereceğiyle ilgili tahminde bulunmayacağım. Sadece kararlarını daha erken vermelerinin önemli olduğunu söylemek isterim. Çünkü hepimiz çok yetkin bir İsveç'in bu yaz Vilnius'ta (NATO Zirvesi) yanımızda oturmasını dört gözle bekliyoruz."

Austin, İsveç'in üyeliğini henüz onaylamayan ülkelerle ilgili ABD'nin neler yapabileceği yönündeki soruyu da yanıtlayarak, "Şu ana kadar yaptığımız onları bu kararı almak için teşvik etmektir. Üye ülke savunma bakanlarıyla buluştum ve hepsi böyle düşünüyor. Bu ülkelerin bu kararları alacaklarından eminim ve bunu temmuzdan önce yapacaklarına inanıyorum." dedi.

"Sorun yaş değil"

ABD ordusunun sızdırılan gizli belgeleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Austin, 21 yaşındaki istihbaratçı Jack Teixeira'nın yaşının istihbarat belgeleriyle ilgili bir görev yapmasına engel olmadığını söyledi.

Orduda çok sayıda önemli işler yapan gençlerin bulunduğunu kaydeden Austin, "Sorun yaş değil, bu görevleri nasıl yaptıkları ve bilgileri nasıl koruduklarıdır." diye konuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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