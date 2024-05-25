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        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı Austin yeniden tıbbi operasyon geçirecek

        ABD Savunma Bakanı Austin yeniden tıbbi operasyon geçirecek

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, aralık ayında yaşadığı mesane sorununu takiben, yerel vakitle bu akşam Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde cerrahi olmayan minimal tıbbi bir prosedürden geçeceği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:02
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        ABD Savunma Bakanı yeniden operasyon geçirecek
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        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu prosedürün planlı ve seçmeli olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, Austin’in prosedür sırasında geçici olarak bakanlık görevlerini yerine getiremeyeceği, bu nedenle Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks’e yetkilerini vekaleten devredileceği bilgisi paylaşıldı.

        Söz konusu prosedüre hakkında Beyaz Saray ve Kongre’nin de bilgilendirildiği ifade edildi.

        Bakan Austin, ilk kez 22 Aralık 2023’te Kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçirerek ertesi gün evine gönderilmiş, ancak daha sonra çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak’ta tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

        Austin’in hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta Pentagon tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

        Savunma Bakanının sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin yetkililerden ve kamuoyundan gizli tutulması eleştirilere ve incelemelere neden olmuştu.

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