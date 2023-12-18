ABD Savunma Bakanı'ndan İsrail'de Netanyahu yönetimine 'sivillere zarar vermeyin' çağrısı ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'e 'sivillerin korunması ve Gazze'ye insani yardıma izin verilmesi' çağrısı yaptı. Austin, Yemen'deki Husilerin İsrail-Filistin çatışmasının ardından Kızıldeniz'deki gemileri hedef almasını ise, 'pervasız ve tehlikeli' olarak değerlendirdi.

Habertürk Giriş: 18.12.2023 - 19:34 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:34 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL