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ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlarından Asya turu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, yeni ABD yönetiminin Pasifik bölgesine yönelik politikasını görüşmek üzere 16-18 Mart'ta Japonya ve Güney Kore'de mevkidaşları ile ortak toplantılar yapacağı bildirildi.

ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlarından Asya turu
AA

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Austin'in 13 Mart Cumartesi günü ilk yurt dışı seyahatine çıkmak üzere Hawaii'de bulunan ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının karargahını ziyaret edeceği bildirildi.

Austin'in buradaki görüşmelerinden sonra 16 Mart'ta Japonya'ya gideceği belirtilen açıklamada, Tokyo'da Austin ve Bakan Blinken'ın Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Savunma Bakanı Nobuo Kishi'nin ev sahipliğinde dörtlü toplantıya katılacağı ifade edildi.

Açıklamada, iki Amerikalı bakanın Güney Kore'de de Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ve Savunma Bakanı Suh Wook ile de dörtlü toplantı gerçekleştireceği bildirildi.

Bakan Austin'in daha sonra ise Hindistan'ı ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, Austin'in burada da Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve diğer yetkililerle bir araya geleceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın Güney Kore ziyaretinden sonra Washington'a döneceği kaydedildi.

Bakanların bu görüşmelerinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya'ya yönelik dış ve güvenlik politikalarının ele alınması bekleniyor.

Biden yönetimi, Çin ile mücadeleyi ABD dış politikasının ana parçalarından biri olarak değerlendiriyor. ​​​​​​​

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