ABD seçimleri sonuçları CANLI TAKİP! ABD Başkanı kim oldu? Trump mı, Biden mı? İşte ABD Başkanlık seçim sonuçl

ABD'de milyonlarca kişi yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Koronavirüs salgınının gölgesinde yapılan seçimlerde 100 milyona yakın kişi posta yoluyla oy kullanırken, seçimlerde katılım rekoru kırılması bekleniyor. Açıklanan son verilere göre, Joe Biden 264, Donald Trump ise 214 delegeyi garantilemiş durumda. Postayla verilen oyların sonradan sayılması nedeniyle son bölümde farkı kapatan ve birçok kritik eyalette öne geçen Joe Biden, yarışı bir adım önde götürüyor. Son olarak Joe Biden Wisconsin'i ve Michigan'ı kazanırken, Pennslyvania ve Nevada'dan gelecek sonuçlar kritik önem taşıyor.

Peki ABD seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Hangi aday önde? Trump mı, Biden mı? ABD seçimlerine dair önemli ayrıntılar...

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ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapıldı. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için de oy kullanıldı.

ABD'nin dört yıl başkanlığını yapacak ismin belli olacağı seçimlerde sonuçlar, Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanması bekleniyordu. Ancak corona virüsü sebebiyle seçimlerde posta yoluyla oy kullanma imkanı da olduğu için seçim sonuçlarının açıklanması uzun süre alacağa benziyor.

ABD BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

TSİ 08.25 itibariyle Joe Biden 264, Donald Trump ise 214 delegeyi garantilemiş durumda. Biden'ın 6 delege daha kazanması durumunda ABD Başkanlık seçimlerini kazanmış olacak

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HANGİ ADAY ÖNDE?

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER: Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege),Maine (1 delege) Toplam: 214 delege

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER: Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege),Maine (3 delege),Wisconsin (10 delege),Michigan (16 delege) Toplam: 264 delege

SAYIMIN DEVAM ETTİĞİ EYALETLER:

Kuzey Carolina (15 delege): Biden: % 48.7 / Trump: %50.1 / Oyların yüzde 95'i sayıldı.

Georgia (16 delege): Biden: % 48.33 / Trump: % 50.45 / Oyların yüzde 94'ü sayıldı.

Pennsylvania (20 delege): Biden: %47.4 / Trump: %51.4 / Oyların yüzde 86'sı sayıldı.

Nevada (6 delege): Biden: %49.3 / Trump: %48.7 / Oyların yüzde 86'si sayıldı

Alaska (3 delege): Biden: %33 / Trump: %62.9 / Oyların yüzde 56'sı sayıldı

JOE BIDEN'DAN SON AÇIKLAMA

ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçim sonuçlarının belirlenmesi için sayım işlemleri devam ederken yeni bir açıklama yaptı.

Memleketi Delaware'de, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'le birlikte kameraların karşısına geçen Biden, "Olduğumuz noktadan çok memnunum. Sayım bitince kazanan taraf olacağımıza eminim. Herkesin sakin ve sabırlı olmasını istiyorum. Bunu çok yakın bir süre içerisinde öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

DONALD TRUMP'TAN SON AÇIKLAMA

ABD'de seçim sonuçları henüz netleşmezken, Donald Trump seçim gecesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. "Tarihi zaferler kazandığımızı söyleyebilirim ama medya bizi desteklemiyor. Bilerek yanlış söylüyorlar. Ortaya koydukları oy oranları gerçekten gülünç" diyen Trump, "Seçimi çalmaya çalışıyorlar, buna müsade edemeyiz" ifadelerini kullandı

SALINCAK EYALETLERİN ÖNEMİ

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.

Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

Bu sistemde, ABD'de seçimin kaderini Cumhuriyetçi ile Demokratlar arasında gidip geldikleri için "salıncak" olarak adlandırılan eyaletler belirliyor.

Başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ini teşkil eden 6 salıncak eyalette 2020 seçimlerinde en önemli iki eyalet olarak Pennsylvania ve Florida öne çıkıyor.

TÜRKİYE İÇİN HANGİSİ?

ABD seçimleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli gündem maddelerinden biri. Ve en çok tartışılan konu da mevcut başkan Donald Trump seçilirse mi, yoksa Demokrat aday Joe Biden seçilirse mi Türkiye için daha olumlu bir sonuç olur? sorusu… ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki samimi ilişkiye dayanarak Biden’ın seçilmesi durumunda kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalınabileceği yorumları ise ağırlıkta.

Peki süreci yakından takip eden gazetecilerin bu konudaki yorumları ne? Biden’a yönelik kuşkuculuk ve ‘her şey çok kötü olacak’ algısının yanlış olduğunu belirten Oray Eğin “Şahsi yürüyen ilişkilerde karşı taraf sağı solu belli olmayan bir kişilik olduğu için bu istikrarlı bir ilişki olmayabilir. Biden ile kurumlar bazında bir ilişki kurulabilir, dolayısıyla bu daha dengeli ve tutarlı bir ilişki olabilir. Biden ile daha sağlam bir ilişki kurulma ihtimali var” dedi. Uluslar arası ilişkilerde dostlukların değil çıkarların ön planda olduğuna dikkat çeken Timoçin ise ”Biden’ın dış politika ve uluslar arası ilişkiler deneyimine bakarsak Türkiye’nin NATO, Ortadoğu ve bölge ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun farkında. Trump’ın çıkarlarına uymayan bir durumda Türkiye’ye arkasını dönmemek için herhangi bir nedeni yok” şeklinde konuştu.