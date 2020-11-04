ABD seçimleri: Twitter ve Facebook, platformlarında erken zafer iddialarına müdahale etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

ABD seçimleri: Twitter ve Facebook, platformlarında erken zafer iddialarına müdahale etti

Sosyal medya devleri Twitter ve Facebook, başkan adayları Joe Biden'ın erken zafer ilanlarına müdahale etti ve her ikisinin mesajlarına da uyarılar koydu.

BBC TÜRKÇE

Sosyal medya devleri Twitter ve Facebook, ABD'de başkanlık seçimleri sonrası milyonlarca oy sayılmadan zaferini ilan eden Başkan Donald Trump ile rakibi Joe Biden'ın mesajlarına uyarılar koydu. İki platform da, çoğu yeni açılan ve dezenformasyon yayan hesapları da askıya aldı.

Donald Trump'ın rakiplerinin "seçimi çalmaya çalıştığı" iddiası, Twitter tarafından gizlendi ve etiketlendi.

Trump destekçileri ise Twitter'ın bu hamlesinin "başkanı sansürleme ve suçlama kampanyasının" bir parçası olduğunu savundu.

Facebook'ta da her iki adayın da paylaşımları "oyların hala sayıldığı" uyarısıyla birlikte göründü. Şirket bu uyarının hem Trump'ın hem de Biden'ın paylaşımlarına otomatik olarak konulduğunu belirtti.

Ancak Trump'ın televizyona çıkıp, yanlış bir şekilde zafer ilan etmesinden sonra Facebook, ABD'deki tüm kullanıcılarının zaman tünellerinin en başına, seçimin henüz bitmediğini belirten açıklamalar koydu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump erken zafer iddiasında bulunmaya başladıktan sonra Facebook ve Instagram'da oyların hala sayıldığı ve kazananın belli olmadığı yönünde bildirimler koyduk" denildi.

https://twitter.com/fbnewsroom/status/1323897798421442566

Twitter ise Trump'ın "seçimin çalındığı" yönündeki Twitter paylaşımını politikalarını ihlal ettiği için etiketlediğini açıkladı. Ancak Twitter'ın zafer iddialarına izin vermeyeceğini açıklamasına karşın, bazı iddiaların paylaşımına müsaade ettiği görüldü.

Trump'ın "Büyük bir zafer!" dediği Twitter paylaşımına ve Biden'ın kelimeleri seçerek yazdığı "Bu seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz" şeklindeki paylaşımına dokunulmadı.

Google'a ait YouTube'da da, seçim sonuçlarını bildirdiğini iddia eden farklı hesaplardan yapılan canlı yayınlar kapatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD seçimleri: Trump yarışı Yüksek Mahkeme'ye taşıyabilir mi?
BBCTrump yarışı Yüksek Mahkeme'ye taşıyabilir mi?
'Prens William'ın 'Nisan ayında test sonucu pozitif çıktı'
BBC'Nisan ayında test sonucu pozitif çıktı'
İngiltere'de koronavirüsle mücadeleye karşı gıdalara D vitamini eklenmesi çağrısı
BBCİngiltere'de koronavirüsle mücadeleye karşı gıdalara ...
Koronavirüs: Australya'da yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 24 saat boyunca yeni vaka bildirilmedi
BBCKoronavirüs: Avustralya'da yaklaşık 5 ay sonra ilk ...
Avustralya'ya 'çok sayıda büyük doğa felaketine hazırlıklı olun' uyarısı
BBCAvustralya'ya 'çok sayıda büyük doğa felaketine ...
Koronavirüs: Avrupa Komisyonu AB vatandaşlarından, birlik üyesi ülkeler arasında seyahat etmemelerini istedi
BBCKoronavirüs: Avrupa Komisyonu AB vatandaşlarından, ...
DNA araştırması: İnsanlar önce köpekleri evcilleştirdi
BBCDNA araştırması: İnsanlar önce köpekleri ...
Fransa'da bıçaklı saldırı: Nice'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Avrupa'ya Tunus'tan göçmen teknesiyle geldiği açıklandı
BBCFransa'da bıçaklı saldırı: Nice'de 3 kişiyi öldüren ...
Koronavirüsle savaşabilecek molekül bulan 14 yaşındaki öğrenci
BBCKoronavirüsle savaşabilecek molekül bulan 14 ...
Büyük Okyanus'ta küresel sıcaklıkları düşüren 'La Niña' hava olayı gerçekleşiyor
BBCBüyük Okyanus'ta küresel sıcaklıkları düşüren 'La ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X