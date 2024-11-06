Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Seçimlerinde Türkiye Rüzgârı: 200 Ülkede Turizm Tanıtımı | Dış Haberler

        ABD Seçimlerinde Türkiye Rüzgârı: 200 Ülkede Turizm Tanıtımı

        5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen ve tüm dünyanın merakla takip ettiği ABD Başkanlık Seçimi sürecinde, Türkiye, benzersiz turizm destinasyonlarını küresel sahnede bir kez daha gözler önüne serdi. Gün boyunca süren seçim özel yayınları sırasında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı tanıtım filmleri, CNN, BBC, Euronews, Bloomberg ve Al Jazeera gibi uluslararası haber kanallarının reklam aralarında, 200'den fazla ülkede izleyicilerle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 21:43 Güncelleme: 06.11.2024 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Seçimlerinde Türkiye Rüzgârı: 200 Ülkede Turizm Tanıtımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye’nin öne çıkan turizm merkezlerini ve kültürel zenginliklerini anlatan “How to be Cool in İstanbul,” “Bodrum,” “Kapadokya,” “Deliciously Türkiye,” “Sustainability,” “Arkeoloji,” “Güney Doğu” ve “Turkish Riviera” konulu filmler hem ülkemizin güzelliklerini hem de sürdürülebilirlik, tarih ve mutfak kültürü gibi alanlardaki güçlü yönlerini küresel izleyiciye sundu.

        Bu stratejik tanıtım atağı, daha önce de büyük ilgi görmüştü. 27 Haziran 2024’te, ABD’nin önde gelen haber kanalı CNN Domestic ve CNN International’da aynı anda yayınlanan Biden-Trump Münazarası’nda, ABD tarihinde ilk defa münazara arasına reklam alınmış ve bu fırsatta ilk reklam “İstanbul is the New Cool” olmuştu. Ardından, 10 Eylül tarihinde Kamala Harris ile Donald Trump arasında gerçekleşen ikinci münazara öncesinde ve reklam aralarında “How to be Cool in İstanbul” filmi yayınlanarak, ABD’de geniş yankı uyandırmıştı.

        Türkiye, bu etkin tanıtım stratejisiyle, turizm potansiyelini uluslararası sahnede en üst düzeye çıkarmayı hedeflerken, Türkiye'nin turizm markasının tanıtımına dünya genelinde katkıda bulunmayı da sürdürüyor. Başkanlık Seçimleri gibi küresel ilginin yoğunlaştığı bir süreçte Türkiye’nin tanıtım filmlerinin bu ölçekte yayınlanması, ülkemizin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini dünya vitrinine taşıyan önemli bir başarı olarak öne çıkıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen cuma Habertürk TV' de Türkiye’ye gelen ABD’li turist sayısının 1 milyonu geçmesini ABD Büyükelçiliğinin bile beklemediğini söyledi.

        ABD'DE CANLI YAYIN TARTIŞMASINDA DA TÜRKİYE TANITILMIŞTI

        ABD'deki başkanlık seçimleri kapsamında tartışma programı arası yayınlanan ilk reklam, "Go Türkiye" sloganıyla dikkat çekmişti.

        Bu reklamlar, ABD'deki izleyicilere ek olarak CNN International üzerinden 200'den fazla ülkede de yayınlandı. Böylece Türkiye'nin tanıtımı küresel düzeyde geniş bir kitleye ulaşmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamala Harris seçimden sonra ilk kez konuşacak
        Kamala Harris seçimden sonra ilk kez konuşacak
        Trump delege sayısını 292'ye çıkardı
        Trump delege sayısını 292'ye çıkardı
        "Herkes yerine geçince!"
        "Herkes yerine geçince!"
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi anlaşma!
        F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi anlaşma!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik