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ABD Senatörleri Pompeo'yu yalanladı

ABD Senatosu'nun önemli isimleri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'deki operasyonlarda sivil kayıpların önlenmesi için gerekli tedbirleri aldığı" yönündeki açıklamasını yalanladı

12.10.2018 - 21:22 | Güncelleme: AA

ABD Senatosu'ndan bir grup senatör, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'de sivil kayıplarını engellemek için gerekli tedbirleri aldığına ilişkin" geçen ay açıkladığı onay raporunun sahadaki bilgileri yansıtmadığını bildirdi.

AA'nın haberine göre, Senato Dış İlişkiler Komitesi üyelerinden Demokrat senatörler Jeanne Shaheen, Chris Coons, Chris Murphy ve Jeffrey Merkley ile Cumhuriyetçi senatörler Todd Young, Susan Collins ve Jerry Moran, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya mektup gönderdi.

Senatörler, Pompeo'nun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, operasyonlarda sivil kayıpları ve alt yapı tahribatlarının önlenmesi için gerekli tedbirleri aldığı değerlendirmesini yalanladı.

Pompeo'nun onay raporu konusunda "ciddi kaygılarını" ifade eden senatörler, "Yönetimin 20 Eylül brifingine ilişkin ekiplerimizin incelemesini aldıktan ve açık veya gizli kaynakları inceledikten sonra sizin verdiğiniz iki onay raporu ile bilinen gerçekleri örtüştürmenin zor olduğunu tespit ettik." görüşünü savundu.

Senatörler mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Suudi öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki hava saldırılarında, sivil kayıplar ve ölümlerde çok dramatik bir artış söz konusu. Ağustos ayında art arda Suudi hava saldırılarında düzinelerce çocuğun ölmesi, bu trendin devam ettiğini ve Suudi öncülüğündeki koalisyonun sivillere verilen zararı önlemede başarısız olduğunu, trajik ve açık bir şekilde ortaya koymuştur."

Suudi Arabistan ile BAE'nin sivil kayıpları önleme konusunda gözle görülür bir çaba gösterdiği konusunda "şüphe duyduklarını" vurgulayan senatörler, Pompeo'nun, iki ülkenin ABD silah ve sistemlerini ilgili kanun ve anlaşmalar çerçevesinde kullandığı konusundaki onayına da karşı çıktı.

Senatörler ayrıca, Pompeo'ya, ağustos-ekim ayları arasında Suudi öncülüğündeki koalisyonun neden olduğu sivil kayıpların sayısı, Suudi Arabistan ve BAE yönetiminin sivil kayıpları önlemek için gerekli tedbirleri almamışken ABD yönetiminin nasıl bu yönde beyanat verdiği ve iki ülkenin ABD silahlarını kullanırken gerekli anlaşma ve kanunlara uymadığı başlıklarında soru önergesi verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesine ilişkin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda, Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'de sivil kayıpları ve alt yapı tahribatlarını önlemek için gerekli tedbirleri aldığına dair Dışişleri Bakanlığının bir onay raporu hazırlaması talep edilmişti.

Yasa gereğince söz konusu onay verilmediği takdirde ABD'nin Suudi öncülüğündeki koalisyonun uçaklarına yakıt ikmali gibi Yemen'deki operasyonlarına verdiği destekler durdurulacaktı.

Bakan Pompeo geçen ay ilk onay raporunu sunmuş ve raporda Suudi Arabistan ile BAE'nin, sivil kayıpları ve alt yapı tahribatlarını önlemek için gözle görülür tedbirler aldığını öne sürmüştü.

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