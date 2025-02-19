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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Senatosu'ndan Trump'ın Ticaret Bakanı adayı Lutnicki'ye onay - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Senatosu'ndan Trump'ın Ticaret Bakanı adayı Lutnicki'ye onay

        ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Ticaret Bakanlığına aday gösterdiği Howard Lutnick'e onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 08:09 Güncelleme: 19.02.2025 - 08:09
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        ABD Senatosu'ndan Trump'ın Ticaret Bakanı adayına onay
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        Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Lutnick'in Ticaret Bakanı olması için 51 senatör "evet", 45 senatör "hayır" oyu kullandı.

        Böylece Howard Lutnick, ABD'nin yeni Ticaret Bakanı oldu.

        Finansal hizmetler şirketi Cantor Fitzgerald'ın üst yöneticisi (CEO) olan Howard Lutnick'in, Trump'ın ticaret politikalarının uygulanmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

        Lutnick, ocak ayında ABD Senatosunun Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi'nde katıldığı oturumda, bakanlığının onaylanmasından itibaren 90 gün içinde Cantor Fitzgerald ve diğer işlerinden çekileceğini belirtmişti.

        Aynı oturumda Lutnick, ABD'nin ticareti daha adil hale getirmesi gerektiğini, tarifelerin mütekabiliyet, adalet ve saygı oluşturmak için kullanılabileceğini ifade etmişti.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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