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ABD Senatosu Suudi yönetimine yaptırım konusunda brifing alacak

ABD Senatosunun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti kapsamında, Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanıp uygulanmaması konusunda, Trump yönetiminin üst düzey yetkililerinden brifing alacağı belirtildi

24.11.2018 - 23:45 | Güncelleme: AA

The Hill haber sitesinde yer alan haberde, ABD Senatosunun söz konusu brifingi gelecek hafta alacağı aktarıldı.

Senatonun, Donald Trump yönetiminden alacağı bilgilere göre Suudi Arabistan'a yönelik yaptırım yasası geçirmeyi ve silah satışlarını durdurmayı değerlendireceği ifade edilen haberde, Suudi ordusunun öncülük ettiği Yemen'deki iş savaşın da görüşülecek ana konulardan olduğu kaydedildi.

Söz konusu brifingin, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından verileceği belirtildi, bakanlıklardan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

The Hill'in ismini belirtmediği kaynaklara göre, Suudi Arabistan'a yaptırım kararı alınmasının Trump'ın tutumundan dolayı kolay olmayacağı fakat Senatonun Cumhuriyetçi kanadında bile Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yönelik yaptırım uygulanması düşüncesinin ağır bastığı ifade edildi.

SENATODAN TRUMP'A İKİNCİ MEKTUP

Kaşıkçı cinayetine ilişkin, daha önce Trump'a bir mektup gönderen Senato, ikinci bir mektup göndererek cinayetten doğrudan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında açık bir şekilde ortaya konulmasını talep etmişti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker ile komitenin kıdemli üyesi Demokrat Bob Menendez tarafından yazılan mektupta, "Son gelişmeler ışığında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Bay Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olup olmadığının spesifik bir şekilde kararınızda ortaya konulmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Ayrıca mektupta, 10 Ekim'den itibaren 120 gün içinde Trump yönetiminin Senato Dış İlişkiler Komitesine konuyla ilgili kararını iletmesinin beklendiği vurgulanmıştı.

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