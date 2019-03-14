ABD Senatosu, Yemen Savaşı'na desteğin kesilmesine destek verdi

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
ABD'de iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin hakimiyetindeki senato, Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona desteğin sonlandırılmasına destek verdi.
46'ya karşı 53 oyla kabul edilen, her iki partiden senatörlerin lehte oy verdiği tasarı, son dönemdeki gerilimlere karşın Suudi Arabistan ve lider kadrosuna destek veren Başkan Donald Trump'un politikalarına bir darbe olarak görülüyor.
Trump, tasarının Demokratların çoğunluğu oluşturduğu Kongre'den geçmesi durumunda veto edeceğini söylemişti.
Yemen'de 2015'te başlayan savaş, binlerce Yemenli'nin ölümüne, milyonlarcasının da açlık çekmesine neden oldu.
ABD, Suudiler'in kullandıkları silahları satıyor ve ABD Ordusu koalisyonun insansız hava aracı saldırılarına lojistik ve istihbarat desteği veriyor.
Senato'dan geçen tasarı, başkanın yetkilerini daha önce görülmemiş bir şekilde sınırlandırma girişimi ve ABD Ordusu'nun 30 gün içinde çatışmadan çekilmesini istiyor.
Çok sayıda Kongre üyesi Yemen Savaşı'ndaki sivil ölümlerinden rahatsız ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana ABD'nin savaşa askeri desteğine son verilmesini istiyor.
Senato, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ı Kaşıkçı'nın ölüm emrini vermekle suçluyor ve bu konuda Trump'ın verdiği tepkiden de memnun değiller.
Başkan Trump, Suudi Arabistan'ı yaşamsal önemdeki bir müttefik olarak tanımlamış ve Suudi liderlerine ambargo konulması çağrılarını reddetmişti.
Daha önce de ABD Senatosu'nda Yemen Savaşı'na desteğin kesilmesini öngören yasa tasarıları gündeme gelmişti. Ancak geçen Kasım'daki girişim daha sonra o dönem Cumhuriyetçiler'in çoğunluğunu oluşturduğu Kongre'de durdurulmuştu.
Senato'dan geçen bu son tasarı, şimdi Demokratların çoğunluğu oluşturduğu Temsilciler Meclisi'nin önüne gelecek ve burada kabul edilmesi bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.