ABD Senatosuna sunulan yasa tasarısı Honduras Devlet Başkanı Hernandez’in başını derde sokabilir

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ABD’de Başkan Joe Biden yönetimi, Honduras ve diğer Orta Amerika ülkeleriyle ilişkilerinde, yolsuzluk ve insan hakları konularını gündeme getirmeye çalışırken, bir grup Demokrat senatör, ABD hükümetinin Honduras ile ilişkisinin toptan değişmesi gerektiğine inanıyor.

Jeff Merkley, dün Senatoda, son yıllarda ülkesindeki yerel muhalefetle karşı karşıya kaldığında veya ABD savcıları kendisine uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olduğu iddialarını yönelttiğinde, büyük ölçüde ABD yönetimi içindeki desteğine güvenen Honduras Devlet Başkanı Hernandez'i yalnızlaştırmayı amaçlayan bir yasa tasarısı sundu.

Merkley'in, Vermont Senatörü Patrick Leahy, Illinois Senatörü Richard Durbin ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın da desteğine sahip "2021 Honduras İnsan Hakları ve Yolsuzlukla Mücadele Yasası" başlıklı tasarı, Başkan Biden'ı, Hernandez’e yaptırımlar uygulamaya ve Hernandez’in uyuşturucu kaçakçılığında organik bir görevi olup olmadığına karar vermeye çağırıyor.

Merkley yaptığı açıklamada, "ABD, Honduras hükümetinin en üst kademelerinde işlenen derin, endişe verici yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalamaz. Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’in, ülkedeki diğer üst düzel yetkililerin, polis ve ordu mensuplarının bu suçlardan sorumlu tutulmaması, ülkede zaten yaygın olan yoksulluğu ve şiddeti körükleyecek ve daha fazla aileyi güvenlik arayışı içinde topraklarından kaçmaya zorlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Tasarı ayrıca Honduras güvenlik güçlerinin protestoculara karşı son yıllarda başvurduğu göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve plastik mermi gibi savunma malzemelerinin ülkeye ihracatını da yasaklamayı amaçlıyor. Buna ek olarak, ABD yönetiminin, çok taraflı kalkınma bankalarından Honduras'ın güvenlik güçlerine verilen kredileri aktif olarak engelleyeceği belirtiliyor.

Son olarak tasarıda, Honduras hükümetine, Guatemala'da başarılı olan tarzda bir yolsuzlukla mücadele misyonu kurulması konusunda Birleşmiş Milletler ile görüşme çağrısı yapıyor.

Kabul edilmesi halinde yasa tasarısının Hernandez için büyük bir darbe olacağı konuşuluyor.

- ABD'de Hernandez'e yönelik "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlaması

ABD'de federal savcıların, Hernandez'in uyuşturucu kaçakçılarından rüşvet aldığı ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin bir kokain laboratuvarına ve ABD sevkiyatlarına koruma sağladığı iddialarını içeren yeni delilleri 9 Ocak 2021'de mahkemeye sunduğu bildirilmişti.

AP haber ajansında yer alan bilgiye göre, New York savcılarının sunduğu yeni delillerde, Hernandez'in "ABD'yi uyuşturucu ile doldurarak, kokaini Amerikalıların burnuna kadar sokmak" istediği iddia edilmişti.

Dava dosyasında, Honduras Devlet Başkanı'nın ismi doğrudan geçmezken, kendisine atfedilen "CC-4" kodu ve bizzat kardeşi Juan Antonio Hernandez tarafından kullanılan "President" ibaresine yer verilmişti.

Savcılar, söz konusu belgelerin, Mart 2020'de ABD'nin Miami kentinde kokain kaçakçılığı ve cinayetten yakalanan Honduras vatandaşı Fuentes Ramirez'in davasında delil olarak kullanılması için onaylanmasını talep etmişti.

Mahkemeye sunulan ek belgelerde, uyuşturucu kaçakçılarının Hernandez'e, "kanuni yaptırımlardan korunma ve ABD'ye iade edilmesini engelleme" karşılığında büyük miktarda rüşvet verdiği konusunda bir tanığın ifade vermeyi kabul ettiği bilgisi yer almıştı.

Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşi Antonio Hernandez de Ekim 2019'da New York mahkemesi tarafından kokain kaçakçılığı yapmak ve rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu. Mart 2020'de Miami'de başlatılan dava sürecinde Antonio Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişkilendirilmişti.