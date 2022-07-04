ABD'den öldürülen gazeteci açıklaması 0:00 / 0:00

İHA

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından Filistin’de düzenlenen saldırıda Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh’i öldüren kurşunun İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) mevzilerinden geldiğini belirterek, “Shireen Abu Akleh'in ölümünden muhtemelen IDF sorumlu” dedi.

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde 11 Mayıs’ta İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh’nin ölümüne neden olan kurşun üzerinde yapılan balistik incelemeye dair sonuçlar ABD tarafından paylaşıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Son derece ayrıntılı bir adli analizden sonra ABD Güvenlik Koordinatörü (USSC) tarafından denetlenen bağımsız, üçüncü taraf denetçiler, Filistinli-ABD’li gazeteci Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşunun kaynağı konusunda kesin bir sonuca varamadılar” denildi.

USCC, İSRAİL VE FİLİSTİN TARAFLARININ SORUŞTURMALARINI İNCELEDİ

Balistik uzmanları merminin ağır hasarlı olması nedeniyle net bir sonuca varamadığı aktarılan açıklamada, “USSC'ye son birkaç hafta içinde hem İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) hem de Filistin tarafının soruşturmalarına tam erişim izni verildi. Her iki soruşturmayı da inceleyen USSC, Shireen Abu Akleh'in ölümünden muhtemelen IDF mevzilerinden gelen silah atışlarının sorumlu olduğu sonucuna vardı” denildi.



“ABU AKLEH'İN ÖLÜMÜ TRAJİK KOŞULLARIN SONUCU"

USSC’nin inceleme çerçevesinde İsrail güçlerinin Abu Akleh'i kasıtlı olarak öldürdüğüne inanmak için hiçbir neden bulunmadığı sonucuna vardığı belirtilen açıklamada, Abu Akleh'in ölümünün IDF liderliğindeki bir askeri operasyon sırasındaki trajik koşulların sonucu olduğu aktarıldı.

“HESAP VEREBİLİRLİĞİ TEŞVİK EDECEĞİZ"

ABD’nin, söz konusu soruşturmada İsrail ile Filistin’in işbirliğini takdir ettiği belirtilen açıklamada, “Sonraki adımlar konusunda İsrail ve Filistin ile ilişki içinde olmaya devam edeceğiz ve hesap verebilirliği teşvik edeceğiz. Ebu Akleh ailesine tekrar en derin taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.