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ABD: Sırbistan-Kosova geriliminin azalması için acil adımlar atılmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan gerilimin azalması için tarafların "acil adımlar atması" gerektiğini belirtti.

ABD: Sırbistan-Kosova geriliminin azalması için acil adımlar atılmalı
AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Miller, Sırbistan'ın 3 Kosova polisini gözaltına almasıyla tırmanan gerginlikle ilgili, "Kosova ve Sırbistan'ın tansiyonu düşürmek için acil adımlar atması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Sözcü Miller, Sırbistan'ın gözaltına aldığı 3 Kosovalı polisi "koşulsuz serbest bırakması" gerektiğini vurguladı.

"AB'nin ana hatlarını çizdiği plana her iki tarafın da vakit kaybetmeden uyması gerektiğine inanıyoruz"' ifadesini kullanan Miller, ileriye dönük olarak "hem iki tarafla hem de bölgedeki müttefiklerle" iletişimde olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Matthew Miller Ayrıca, Meksika'da lüks bir otelde ölü bulunan iki Amerikalı hakkındaki bilginin doğru olduğunu belirtti.

Miller, "Ne yazık ki ABD vatandaşlarının ölümünü teyit ediyoruz. Ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor ve ölüm nedenleriyle ilgili soruşturmayı yakından izliyoruz." dedi.

Miller, Amnesty International adlı insan hakları örgütünün, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçları hakkında hazırladığı raporun sorulması üzerine, "Dış grupların raporları hakkında değerlendirme yapmıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu tür konular için Dışişleri Bakanlığının "kendi titiz süreci" olduğuna değinen Miller, "Birçok kez yaptığımız gibi, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğimizi açıklığa kavuşturacağım. Aynı zamanda, tüm tarafların kendi sorumluluklarına uyması gerektiğinin altını çiziyoruz." sözlerine yer verdi.

Matthew Miller'in bu sözleri toplantı salonundaki bazı gazetecilerin tepkisini çekti.

Associated Press (AP) muhabiri Miller'a, "Kendi çıkarlarınıza hizmet etmedikleri zaman onlar (raporlar) hakkında konuşmuyorsunuz. Arkadaşlarınızdan ya da müttefiklerinizden birini eleştiren bir şey ortaya çıkarsa bunun hakkında konuşmazsınız ama ne zaman Çin, Kuzey Kore, Rusya veya bir düşman hakkında rapor çıksa üzerine gidersiniz." şeklinde karşılık verdi.

Sözcü Miller, AP muhabirinin söylediklerine karşı cevap vermemeyi tercih etti.

Fotoğraf: AP

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