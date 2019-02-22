ABD şirketi Thermo Fisher, 'milyonlarca Uygur'dan kan örneği toplayan' Çin'e cihaz satışını durdurdu

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Amerikan biyoteknoloji şirketi Thermo Fisher, milyonlarca Uygur Türkünden kan örneği toplayarak DNA veri tabanı oluşturduğu öne sürülen Çin'e cihaz satışını durduruğunu açıkladı.
Thermo Fisher, New York Times gazetesinin 'Çin'in fişleme operasyonlarında" bir Amerikan şirketinin uzmanlığından yararlanıldığı yolundaki haberinden sonra bu kararı aldığını duyurdu.
Adı çok duyulmamasına rağmen 2018'de 24,5 milyar dolarlık ciro yapan şirketin açıklamasında "Bilime hizmet veren dünya lideri bir şirket olarak ürünlerimizin ve hizmetlerimizin müşterilerimiz tarafından nasıl kullanıldığını - ya da nasıl kullanılabileceğini- anlamanın önemini biliyoruz" denildi.
Şincan bölgesinde Çinli görevlilerin kan örneği topladığına dair sık sık haberler yer alıyor.
Çin, son birkaç yıl içinde radikal İslam'ın yükselişini durdurma gerekçesiyle Uygur Türklerine karşı ağır bir baskı politikası izliyor.
BM'ye göre Uygur ve Türkçe konuşan diğer azınlıklara mensup bir milyona yakın kişi "Komünist Parti ideolojisi konusunda eğitilmek üzere" gözetim kamplarında tutuluyor.
New York Times'a göre, kan örnekleri 'Halk Sağlığı Programı' adı altında toplanıyor.
Resmi Çin haber ajansı Şinhua'ya göre bu programa yaklaşık 36 milyon kişi katıldı. Bu, Uygur Türklerinin nüfsunun biraz üzerinde bir sayı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch, Çin'in DNA veri tabanının kapasitesinin geliştirilmesi için cihaz siparişi verdiğini duyurmuştu.
Amerikan bilim dergisi Nature, tedarikçi şirketin Thermo Fisher olduğunu açıklamıştı.
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