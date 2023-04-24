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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, çatışmaların devam ettiği Sudan'a barış gücü konuşlandırılması gibi bir gündemlerinin olmadığını söyledi.

Sullivan, günlük basın toplantısında Sudan'daki büyükelçilik personelinin tahliyesindeki yardımları dolayısıyla Cibuti, Etiyopya ve Suudi Arabistan'a teşekkür ederek ABD Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların sivil vatandaşların karadan ve deniz yoluyla ülkeden ayrılmaları için sağladıkları desteğe değindi.

Sullivan, Hartum'daki büyükelçiliklerinin faaliyetlerinin yalnızca geçici durdurulduğunu, ülkede güvenlik yeniden tesis edildiğinde büyükelçiliğin yeniden faaliyete geçirilmesinin planlandığını dile getirdi.

Amerikalıların ülkeden güvenle çıkabilmeleri için her seçeneği değerlendirdiklerini anlatan Sullivan, Sudan'a Amerikan barış koruma güçlerinin konuşlandırılması ihtimaliyle ilgili soruya ise böyle bir şeyin gündemde olmadığını ve olacağını da beklemediği yanıtını verdi.

Sullivan, Sudan'da çatışmaların uzun sürme riskine işaret ederek tarafların arasında ateşkesin sağlanması için muhtemel tüm seçenekleri kullanabileceklerini söyledi.

GÜNEY KORE LİDERİNİN ZİYARETİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un bu hafta ABD'ye yapacağı resmi ziyarete de değinen Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Yoon'un iki ülke arasındaki işbirliklerini artırmaya olan taahhütlerini vurguladı.

Sullivan, ABD'nin Güney Kore ile Japonya'nın ilişkilerini geliştirmesini desteklediğini, bunun üç ülkenin de yararına olacağını belirtti.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze yeteneklerini geliştirmeye çalıştığına işaret eden Sullivan, ABD ile Güney Kore'nin bu kapsamda genişletilmiş caydırıcılık taahhütlerini güçlendirmek için harekete geçeceğini vurguladı.

Sullivan, Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması için Kuzey Kore ile barışçıl şekilde diplomatik diyaloğu sürdürmek istediklerini belirterek bu kapsamda görüşmelere herhangi bir yerde her zaman açık olduklarının altını çizdi.

Güney Kore'nin Ukrayna'ya yaptığı 230 milyon dolarlık yardımı da takdir ettiklerini söyleyen Sullivan, liderlerin ekonomi, enerji, siber güvenlik, genişletilmiş caydırıcılık alanlarında önemli açıklamalarda bulunacaklarını bildirdi.

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