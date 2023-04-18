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ABD, Suriye'de DEAŞ elebaşlarından birini öldürdüğünü açıkladı

ABD, Suriye’de DEAŞ elebaşlarından Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali’yi öldürdüklerini açıkladı.

ABD, Suriye'de DEAŞ elebaşlarından birini öldürdüğünü açıkladı
AA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde, ABD Merkez Kuvvetlere bağlı güçler, Orta Doğu ve Avrupa'da terör saldırıları planlamakla sorumlu olan DEAŞ elebaşı ve operasyon planlayıcısı olan Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali'yi öldürdü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonun sadece ABD güçleri tarafından helikopter baskını ile gerçekleştirildiği vurgulanırken, bu saldırının DEAŞ’ın yabancı ülke yetkililerini kaçırma komplolarına ilişkin elde edilen istihbaratın değerlendirmesinin ardından yapıldığı belirtildi. ​​​​​​​

Fotoğraf: AA

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